Negli ultimi anni, i vecchi telefoni fissi sono diventati oggetti da collezione molto ricercati, con alcuni modelli che hanno acquisito un notevole valore economico. Proprio come accade per i cellulari vintage, anche questi dispositivi, un tempo comuni nelle case di tutti, possono valere una piccola fortuna se ben conservati e se appartenenti a modelli rari o iconici. Collezionisti e appassionati di tecnologia sono disposti a pagare somme importanti per aggiungere pezzi unici alle loro collezioni, specialmente quelli che rappresentano momenti storici nel design o nell’evoluzione tecnologica.

Alcuni fattori possono influenzare il valore di un vecchio telefono fisso: l’anno di produzione, il design e la marca sono tutti elementi cruciali. Un modello iconico, magari prodotto in edizione limitata o con caratteristiche innovative per l’epoca, può raggiungere prezzi sorprendenti. Vediamo quali sono alcuni dei telefoni fissi più preziosi che potrebbero essere nascosti nelle case di chiunque.

Non solo i cellulari ma anche i vecchi telefoni fissi possono essere rivenduti ai collezionisti: valgono una piccola fortuna: Ericofon (Cobra)

Uno dei modelli più ricercati dai collezionisti è l’Ericofon, conosciuto anche come “Cobra” per il suo design avveniristico. Prodotto dalla Ericsson a partire dagli anni ’50, questo telefono fisso è diventato un simbolo di modernità e avanguardia. Il suo design monoblocco e le linee eleganti lo rendono un pezzo desiderato nel mondo del collezionismo. Un Ericofon originale, soprattutto nelle colorazioni rare come il rosso, può valere fino a 500 euro. L’attrattiva principale sta nel suo design, che si differenzia dai telefoni tradizionali a due pezzi di quel tempo.

Grillo di Siemens

Il Grillo della Siemens, prodotto negli anni ’60 in collaborazione con Pininfarina, è un altro modello che oggi può essere molto ricercato. Con il suo design compatto e pieghevole, è stato una vera innovazione nel campo dei telefoni fissi. Questo telefono, disponibile in varie colorazioni, è diventato un simbolo di design e funzionalità. Un esemplare ben conservato di Grillo può essere venduto a cifre che vanno dai 200 ai 400 euro, a seconda delle condizioni e della rarità del colore.

Telefoni in bachelite

I vecchi telefoni in bachelite, il materiale plastico utilizzato principalmente negli anni ’30 e ’40, sono tra i modelli più amati dai collezionisti. Telefoni come il modello 332 della GPO britannica o il modello 500 della Western Electric americana sono particolarmente preziosi. Questi telefoni, robusti e iconici, possono valere fino a 300-600 euro se in buone condizioni, con eventuali aggiunte di valore se conservano ancora la suoneria originale o altre caratteristiche autentiche.

Non solo i cellulari ma anche i vecchi telefoni fissi possono essere rivenduti ai collezionisti. Ecco altri modelli ricercatissimi.

Telefoni rotanti anni ’70 e ’80

Non bisogna sottovalutare nemmeno i telefoni a disco rotante degli anni ’70 e ’80, che pur essendo più recenti, hanno comunque un forte valore per i nostalgici. Telefoni di marche come SIP o Italtel possono essere venduti per cifre tra i 50 e i 200 euro, a seconda del modello e dello stato di conservazione. Anche qui, i colori rari e le edizioni speciali possono far aumentare notevolmente il valore.

Lettura consigliata

Ecco le 5 migliori frasi di Peter Lynch