Come eliminare vespe e calabroni da balcone e giardino? Ecco il rimedio naturale a costo zero e dove fanno il nido

Hai un nido di vespe o calabroni fuori casa? Puoi sbarazzarti di questi insetti con un rimedio naturale. È un piccolo e veloce trucco che ti consentirà di catturarli e scongiurare il pericolo di punture. Vediamo come fare e dove scovare la loro tana.

La primavera porta il bel tempo e qualche ospite sgradevole con cui fare i conti. Gli insetti sono uno di questi, in particolare vespe e calabroni. Oltre a risultare pericolosi per noi, hanno il vizio di nidificare proprio vicino a casa nostra. Chi ha un giardino deve fare particolare attenzione, poiché adorano il nettare dolce degli alberi da frutto. Se all’improvviso hai notato crescere il numero di questi animali, è probabile che ci sia un nido nascosto da qualche parte. Vediamo come individuarlo e un metodo che risolva la questione di come eliminare vespe e calabroni da balcone e giardino.

Ecco dove fanno il nido: i punti della casa

I nidi di vespe e calabroni crescono col passare del tempo e non sempre si capisce dove si celino. Generalmente, entrambi costruiscono la propria dimora con saliva e pasta di legno masticata. Le prime adorano i luoghi caldi e ben riparati. Per questo, potresti controllare nel sottotetto o sotto le grondaie, dentro le rimesse o tra le intercapedini. Anche i calabroni potrebbero stabilirsi in punti simili. Tuttavia, ci sarebbero maggiori probabilità di successo cercando in cavità naturali, come i tronchi degli alberi più grandi.

Come eliminare vespe e calabroni da balcone e giardino con una trappola efficace

Se non hai intenzione di ricorrere a insetticidi o pesticidi chimici per difendere la frutta, puoi servirti di un rimedio semplicissimo. Tutto quello che ti serve sono tre ingredienti della cucina, necessari per costruire una trappola fai da te.

Per iniziare, taglia una bottiglia di plastica per ¾ dell’altezza. Versa all’interno ½ litro di vino bianco, 30 ml di sciroppo alla frutta e due cucchiai di zucchero. Togli il tappo e sistema la parte superiore capovolta su quella inferiore. Infine, bucherella la prima e infilaci un fil di ferro per appenderla sugli alberi o nei punti d’interesse. Per evitare che l’eventuale pioggia comprometta il contenuto del liquido, puoi posizionarvi sopra il pezzo di un’altra bottiglia, cosicché faccia da tettoia. La sostanza zuccherina che hai appena creato dovrebbe attirare vespe e calabroni all’interno, senza creare danni agli insetti utili come le api. Ricordati di sostituire il contenuto regolarmente, altrimenti perderà di efficacia.

Chi chiamare per togliere il nido? Ecco la risposta

Se con i suggerimenti forniti in precedenza hai finalmente individuato il nido e vuoi sbarazzartene, puoi rivolgerti a una ditta di disinfestazione professionale. I costi per l’operazione possono variare, anche se generalmente si stimerebbero tra 60 e 150 euro. In situazioni estreme, come l’impossibilità di isolare il vespaio o allontanare le persone più deboli, potresti contattare i vigili del fuoco al 115. Nel caso il nido sia fuori dai confini della tua abitazione, potrebbero pensarci ASL o protezione civile a rimuoverlo.