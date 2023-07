Con un mercato azionario caratterizzato in tutte le sue piazze mondiali da una crescente euforia, ecco le 3 azioni che hanno chiuso col botto il mese di giugno sul Ftse Mib: ERG, Prysmian e Diasorin. Particolarmente interessante è il rialzo su quest’ultimo titolo che da inizio anno è quello che registra la peggiore performance sul Ftse Mib con un ribasso di oltre il 25%. Andiamo, quindi, a vedere quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili per le 3 azioni che hanno chiuso col botto il mese di giugno sul Ftse Mib.

Un rialzo così non si vedeva da 2 mesi, ERG è pronta per una crescita duratura dei prezzi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 26,98 €, in rialzo del 3,69% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante non si vedeva da inizio maggio. Le quotazioni, quindi, si presentano in ottima forma all’appuntamento con la resistenza in area 27,46 €. Questo livello in passato ha fermato per molte volte l’ascesa delle quotazioni, il futuro di ERG, quindi, dipenderà fortemente da quanto accadrà in prossimità di questa resistenza. Qualora il rialzo dovesse continuare lo scenario più probabile è quello indicato in figura.

Al ribasso, invece, potrebbe essere probabile un ritorno in area 25 €.

Rotta un’importante resistenza, accelerazione rialzista in arrivo per Prysmian? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 38,28 €, in rialzo del 3,40% rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura della resistenza in area 37,84 € le quotazioni potrebbero continuare la loro ascesa secondo lo scenario mostrato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 37,84 €.

Per Diasorin è finalmente arrivata la svolta rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 95,40 €, in rialzo del 2,98% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere toccato il punto di inversione chiave in area 90,89 €, le quotazioni sono ripartire al rialzo, ma lo scenario rialzista (linea tratteggiata) potrebbe prendere piede solo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 95,93 €.

In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

