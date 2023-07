Sbarazzati del ragno lupo da giardini verticali, aiuole e patio con un solo frutto: mettilo vicino a bucato, candele ed erbe aromatiche

Gli spazi verdi in casa sono bellissimi soprattutto d’estate, ma la presenza degli insetti mina la sicurezza dell’ambiente domestico. Alcuni ragni presenti nel sud dell’Italia sono particolarmente insidiosi. Ecco come prenderci cura del giardino e del balcone per evitare pericoli.

Si chiama ragno lupo o tarantola italiana ed è presente nelle regioni del sud. La specie più grande supera il centimetro, vive in tane sicure scavate vicino a ciuffi d’erba, si ricopre di uno strato di tela come una fodera. Le femmine sono più grosse dei maschi, creano tele per le loro uova che sistemano vicino all’ingresso della tana. Questi ragni rimangono rinchiusi durante la giornata ed escono di notte quando la temperatura si abbassa. È difficile che mordano un umano, scappano quando vedono animali più grandi. Ma il morso è velenoso, più doloroso di un pizzico d’ape, dopo che ci ha morso è difficile catturarlo perché scappa velocemente. Quindi andando al pronto soccorso difficilmente potremmo portarlo con noi per l’identificazione che i medici fanno prima di somministrare i farmaci.

Può capitare in giardino o in balcone di trovarci di fronte a un ragno simile. Anche se non abbiamo paura cerchiamo di essere prudenti. Lo riconosciamo facilmente, il colore varia dal grigio al marrone, ha screziature nere, la faccia è zebrata. Non cerchiamo di catturarla, il suo veleno paralizza e può crearci un forte stato di shock.

Pulire in profondità

Sbarazzati del ragno lupo da giardini e balconi con rimedi naturali. Se siamo terrorizzati chiamiamo uno specialista che faccia una disinfestazione approfondita. La cosa migliore da fare è giocare d’anticipo, eliminiamo la sporcizia dalla legna, dal compost e dai prodotti per la pulizia che teniamo nel patio. Rimuoviamo l’erba inutile del giardino e ripuliamo le aiuole curandole e potandole più che possiamo. Eliminiamo la vegetazione inutile lungo il perimetro della casa, cambiamo l’illuminazione del balcone e occupiamoci del giardino verticale che potrebbe essere un buon nascondiglio per i ragni.

L’illuminazione dei balconi attrae mosche e falene che sono il cibo preferito dai ragni lupo, loro cacciano di notte quindi dobbiamo rendere l’ambiente meno accogliente possibile. Ripuliamo con l’aspirapolvere eventuali ragnatele del balcone per fare in modo che gli animaletti si allontanino. Non teniamo scatole di cartone in balcone o nel patio perché regaleremmo a questi ragni zone buie e d’ombra in cui loro prolificano comodamente.

Sbarazzati del ragno lupo da giardini e spazi aperti

Ci sono alcuni rimedi naturali che dopo aver fatto le dovute pulizie ci aiutano a fare in modo che l’habitat non sia ideale per i ragni e soprattutto per il ragno lupo. Innanzitutto inseriamo nel giardino verticale del balcone una pianta di lavanda. La lavanda sta bene vicino alle piante aromatiche come basilico, prezzemolo e timo, le protegge e protegge il balcone dai ragni che ne odiano l’odore. Quindi utilizziamo un frutto preziosissimo. Si tratta del cedro. Appartenente alla famiglia delle Rutacee è uno degli agrumi più salutari per l’uomo ma anche molto utile in casa.

L’olio essenziale di cedro può essere sistemato nel bucato che stendiamo ad asciugare in giardino, le buche in cui troviamo i ragni non sono visibili e potrebbero essere ovunque. Il succo di cedro che aromatizza le candele possono rendere l’ambiente esterno della casa molto ostile per i ragni. Se siamo seduti nel patio a leggere o a cenare, di questo rimedio non possiamo fare a meno. Se mettiamo insieme il cedro e la melaleuca e la lavanda vicino alle piante aromatiche come rosmarino, verbena e aglio, il nostro spazio verde aperto diventerà impenetrabile. I ragni non si avvicineranno minimamente.