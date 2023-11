Buzzi, ERG e Terna hanno chiuso al ribasso, ma la tendenza di medio non è ancora compromessa-Foto da pexels.com

In una giornata che ha visto il Ftse Mib in preda all’euforia, tra le 40 Blue Chips ci sono state 3 azioni che hanno chiuso al ribasso. Stiamo parlando di Buzzi, ERG e Terna. Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni a questi tre titoli azionari? La parola all’analisi grafica.

Per il momento il ribasso non pregiudica il cammino rialzista di Buzzi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 31 ottobre a quota 25,00 €, in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante la chiusura ribassista la tendenza in corso rimane rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 24,67 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Le 3 azioni che hanno chiuso al ribasso in una giornata euforica sul Ftse Mib, ERG è quella che ha perso di più: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 31 ottobre a quota 23,20 €, in ribasso dell’1,11% rispetto alla seduta precedente.

Continua la lotta delle quotazioni contro la resistenza in area 23,32 €. Come si vede dal grafico sono ormai settimane che il prezzo di ERG sta cercando di avere ragione di questo livello. Tuttavia, ancora una volta la sua rottura potrebbe essere stato un falso segnale. Solo una chiusura giornaliera superiore a 23,32 €, infatti, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure confermate sotto area 21,89 €.

Le azioni Terna in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo TERNA (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 31 ottobre a quota 7,226 €, in ribasso dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Continua la fase laterale tra i livelli 7,202 € e 7,376 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare la svolta direzionale all’andamento delle quotazioni di Terna. Lo scenario più probabile al rialzo è quello mostrato in figura.

