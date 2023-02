Le 2 migliori azioni della settimana scorsa: quali prospettive per il medio periodo?

La settimana appena conclusasi ha visto la conferma del Ftse Mib come migliore indice mondiale da inizio anno. Il contesto, quindi, rimane molto impostato al rialzo. Le 2 migliori azioni della settimana scorsa sono state Anima, BPER Banca e Zignago Vetro. Quali sono le prospettive per il medio termine? La risposta più probabile nel prosieguo di questo articolo.

Tra le 2 migliori azioni della settimana scorsa troviamo Anima: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Anima (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a quota 4,22 €, in rialzo dell’1,3% rispetto alla seduta precedente.

La settimana appena conclusasi ha visto l’immediato riscatto delle quotazioni che in quella precedente avevano dato un brutto segnale ribassista rompendo al ribasso il supporto in area 4,073 €. A questo punto, quindi, potrebbe riprendere il rialzo con obiettivo in area 4,696 €. È interessante notare, però, che i margini al rialzo sono limitati visto che la massima estensione del rialzo in corso dovrebbe andare a collocarsi in area 4,696 €. Da notare l’eccezionale aumento dei volumi che ha accompagnato questo rialzo.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 4,073 € potrebbe offrire una nuova occasione di accelerazione al ribasso per il titolo Anima.

Anche secondo gli analisti che coprono il titolo i margini di upside sono ridotti. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione solo del 6,5%.

Un titolo bancario in rampa di lancio: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a quota 2,792 €, in rialzo del 4,41% rispetto alla seduta precedente.

Questo titolo bancario è molto bene impostato. Tanto che anche nel giorno nero delle banche di qualche giorno fa si è difeso molto bene sul Ftse Mib.

Sul time frame settimanale la chiusura del 17 febbraio potrebbe essere molto importante in quanto ha visto la rottura della resistenza in area 2,749 €. In questo modo potrebbero essersi aperte le porte per il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 3,501 €.

Una chiusura settimanale inferiore a 2.749 €, invece, potrebbe determinare una brusca inversione di tendenza.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 15% circa.