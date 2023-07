Al termine della settimana, solo 8 azioni tra le 40 a maggiore capitalizzazione hanno chiuso in territorio positivo. Le 2 azioni tra le Blue Chip che hanno chiuso la settimana con ribassi superiori al 5% sono state Amplifon e Interpump. Ribassi importanti, soprattutto nel caso di Amplifon visto che è stato quasi pari al 10%. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere le implicazioni di ribassi così importanti.

Tra le 2 azioni tra le Blue Chip che hanno chiuso la settimana con ribassi superiori al 5% Amplifon è quella messa peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 7 luglio a quota 30,29 €, in ribasso del 1,69% rispetto alla seduta precedente.

Era da oltre 2 anni che non si registrava un ribasso così importante sul titolo. Il suo impatto, poi, è stato a dir poco devastante. L’unica speranza per i rialzisti è che si possano recuperare al più presto i supporti rotti al ribasso.

Come si vede dal grafico, il supporto in area 31,39 € ha ceduto e adesso è molto probabile che il ribasso possa continuare fino in area 26,82 €. Questo livello è molto interessante in quanto già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni.

Solo un immediato recupero di area 31,39 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Le azioni Interpump chiudono in forte ribasso la settimana, ma si salvano per il rotto della cuffia: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 7 luglio a quota 47,91 €, in rialzo dell’1,63% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso sul titolo è stato molto importante, ma non ha prodotto, almeno per il momento, effetti negativi. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 47,7 € ha retto e questo potrebbe favorire un’immediata ripartenza al rialzo.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

Letture consigliate

A caval donato questi 4 segni zodiacali non guarderanno in bocca: pioggia di denaro in arrivo grazie alle promozioni dopo le vacanze

Anche senza contributi arrivano oltre 1.000 euro mensili a queste casalinghe! Ecco come chiedere