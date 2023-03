Le 10 paure e fobie più insolite di cui soffrono anche i vip

Provare paura è naturale ed è ciò che ha permesso alla specie umana di sopravvivere. Talvolta però per le ragioni più diverse, che non andremo ad indagare in questa sede, la paura si trasforma in fobia.

Il meccanismo della paura è assai complesso e se immotivata, ovvero senza la presenza di un reale ed imminente pericolo, può rendere la vita assai difficile. Per paura possono manifestarsi degli attacchi di panico oppure degli episodi di evitamento proprio per “evitare” le situazioni che potrebbero provocare ansia o angoscia. Molti hanno paura di volare, altri hanno timore di contrarre malattie, altri ancora temono i luoghi chiusi. Queste sono paure frequenti ma ci sono anche delle fobie meno note. In questo articolo ne citeremo alcune e vedremo anche come alcuni vip abbiano ammesso pubblicamente di soffrirne. Ciò che è certo e lapalissiano è che nessuno dovrebbe vergognarsi di provare paura e talune volte di ricorrere ad un supporto psicologico.

Le 10 paure e fobie più insolite: la Samhainofobia

La Samhainofobia è la paura di Halloween. Samhain è infatti l’antico nome della festività del 31 ottobre. Si tratta di una festa gaelica che celebra la fine del raccolto ma con il tempo ha assunto una connotazione carnevalesca. Per alcuni però è sinonimo di ansia. Questa paura rientra nella categoria scientifica delle fobie specifiche.

La paura dei clown: la coulrofobia

I clown sono attrazioni del circo che dovrebbero far ridere ma hanno un che di inquietante. Non è un caso che spesso siano protagonisti di film horror. Johnny Deep ha più volte ammesso di soffrire di questa fobia. La paura dei clown si spiegherebbe con il fatto che cogliamo delle sembianze umane ma con elementi di diversità che ci inquietante. Questa paura ha una matrice simile a quella per le bambole, la pediofobia, e a quella per i manichini, automatonofobia.

L’ornitofobia: la paura dei gabbiani e dei piccioni

Adele, la celebre cantante canadese ha confessato di essere terrorizzata dai gabbiani. Soffrirebbero della paura dei volatili anche David Beckham e Scarlet Johansson. Molte persone che soffrono di ornitofobia hanno persino paura di imbattersi qualche piuma o di affacciarsi da un balcone.

La turofobia: la paura del formaggio

In questo caso non ci riferiamo a semplici questioni di gusto, ma a vera e propria angoscia. Molti non gradiscono i formaggi ma i turofobici non possono stare ad esempio al tavolo con chi mangia una pizza proprio per la presenza della mozzarella. Questa fobia può essere anche combinata alla tripofobia.

La tripofobia: la paura dei buchi ravvicinati

Kendall Jenner ha confessato nel suo blog di soffrire di questa paura. I buchi o comunque forme geometriche ravvicinate come quelle di un nido d’ape, di una spugna o di un formaggio occhiato possono talvolta generare angoscia. Alcune teorie scientifiche farebbero derivare la tripofobia dalla primordiale paura dei nostri antenati per i serpenti e la loro pelle particolare.

Omfalofobia: la paura dell’ombelico

Di certo Raffaella Carrà non ne soffriva, ma alcune persone temono la vista dell’ombelico. Il conseguente evitamento riguarda tutte le situazioni in cui potrebbero imbattersi in un ventre scoperto, come la piscina o la spiaggia.

La triscaidecafobia e l’eptacaidecafobia

Rispettivamente sono la paura del numero 13 e del numero 17. Talvolta è una paura legata a motivi scaramantici ma non sempre. Una vittima illustre di questa fobia è il maestro dell’horror Stephen King.

Clinofobia ed Onirofobia

Queste due paure possono essere stretta collegate e sono rispettivamente la paura di addormentarsi e di sognare. La perdita di contatto con la realtà, il timore di non essere più coscienti oppure l’ansia di non risvegliarsi più possono essere le ragioni alla base di questa fobia. Ecco quindi le 10 paure e fobie più insolite di cui soffrono anche i vip.