Nonostante il contesto storico difficile i datori di lavoro possono sfruttare di determinate agevolazioni. Infatti, l’azienda ottiene incentivi investendo sull’esperienza degli over 50 disoccupati. L’imprenditore che assume un cittadino con oltre 50 anni di età e iscritto alle liste del centro per l’impiego ottiene un esonero contributivo.

Stipulando contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato si ottiene l’incentivo. Inoltre lo stesso discorso vale quando avviene un’assunzione con contratto part-time.

Questa misura è stata introdotta con la Legge n.92 del 2012 in modo da incentivare l’occupazione. In particolare lo sgravio contributivo riguarda l’assunzione sia di donne che uomini con più di 50 anni. Altro fattore determinante: essere disoccupati da un anno. Per ottenere lo sgravio contributivo del 50% bisogna stipulare particolari contratti per un determinato arco di tempo.

I requisiti

Vediamo con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa quali sono i requisiti. Il datore di lavoro quando stipula contratti di assunzione a tempo determinato per 12 mesi ottiene il dimezzamento dell’aliquota contributiva.

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure di un contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato si arriva a 18 mesi.

E’ bene chiarire che non tutti i datori di lavoro possono approfittare di questo sgravio contributivo. Infatti i rapporti di lavoro domestico e intermittente sono esclusi dall’agevolazione over 50.

Fin qui, i rapporti intercorrenti tra datore di lavoro e dipendente sono chiari. Inoltre, il datore di lavoro ha la possibilità di sfruttare lo sgravio over 50 quando prevede un incremento del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Come inviare la richiesta

Il datore di lavoro compila un modulo presente sul sito istituzionale dell’INPS e invia la richiesta. L’Istituto a sua volta effettua i controlli ed entro 24 ore si esprime in senso positivo o negativo. Il lavoro dell’INPS non è terminato perché successivamente effettuerà i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.

Quando il datore di lavoro noterà nell’area apposita il codice autorizzazione “2H” potrà denunciare il lavoratore assunto. In questo modo l’azienda ottiene incentivi investendo sull’esperienza degli over 50.