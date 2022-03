I fine settimana di Marzo possono esser trascorsi in due modi diversi. O siamo incredibilmente stanchi per il cambio di stagione e la settimana lavorativa e non ci vogliamo schiodare dal divano oppure, rincuorati dalle belle giornate già primaverili, non vediamo l’ora che arrivi il fine settimana per qualche escursione o pulizia di primavera.

Vedremo gli esperti in astrologia cosa suggeriscono per questo weekend.

Lavoro, amore e soldi al top non solo per l’Ariete che ha Marte amico mentre per questo segno la Dea Bendata della fortuna ha preso una pausa di riflessione

Decisamente rientreranno nella categoria degli iperattivi, almeno per questo fine settimana i nati sotto il segno dell’Ariete. Con Marte in posizione amica in Acquario, all’Ariete, questo weekend, non manca davvero nulla. I nati sotto questo segno organizzeranno qualcosa di speciale insieme al partner o alla famiglia: una gita fuoriporta o un picnic ad esempio. Nel lavoro e nell’attività professionale continuano ad arrivare grandi conferme e dimostrazioni di stima per l’operato del primo segno di fuoco. La gestione del tempo, poi, sarà perfetta. L’Ariete saprà organizzarsi e portare a termine ogni impegno preso quasi alla stregua di un Capricorno.

Capricorno

Citavamo il Capricorno ed anche questo segno zodiacale non se la caverà affatto male. La Luna si trova in Cancro e aiuterà i nati di questo segno a parlare di temi importanti in famiglia. I Capricorno affronteranno con pazienza e lucidità qualche problema da risolvere con l’aiuto dei propri cari. Addirittura Venere in Acquario renderà possibile ai Capricorno manifestare, sempre cautamente come da indole, i propri sentimenti.

Bilancia

Situazione astrale a dir poco ottima da parte di quasi tutti i Pianeti. È Marte però a fare la differenza. Il Pianeta Rosso si trova in posizione amica ovvero nel segno dell’Acquario. Marte è il Pianeta della grinta e pertanto oggi i nati sotto questo segno avranno grande energia per gite e passeggiate. Domenica invece, i Bilancia potrebbero aver voglia di riposare fra le quattro mura domestiche, dedicandosi ai propri hobby.

Cancro

Giornate sicuramente adatte alla modalità ricarica. La Luna è proprio nella casa del Cancro, che è anche il segno zodiacale che governa. La Luna identifica l’interiorità, la riflessione ma anche la meditazione e la lettura. Questo weekend i Cancro potrebbero doversi occupare di qualche noiosa faccenda domestica salvo poi immergersi tutti d’un fiato in un buon libro. La situazione degli astri secondo gli esperti è ancora in stand by, anche se a breve ci sarà la svolta. Plutone in posizione opposta in Capricorno suggerisce che basterà attendere e i risultati arriveranno.

Come abbiamo visto oltre agli aspetti di lavoro, amore e soldi al top per l’Ariete anche altri segni beneficeranno del quadro astrale.

Approfondimento

Picnic, sole e relax in un piccolo angolo di paradiso con acque cristalline per staccare la spina nel weekend