A volte sentiamo proprio la necessità di concludere la settimana e gettarci alle spalle delle giornate faticose. Desideriamo non pensare più a nulla e godere della natura incontaminata. Esiste una località dove le acque turchine sono lo specchio preferito dalla montagna. Quello che andremo a scoprire è un piccolo borgo lacustre dove passare delle giornate spensierate anche solamente divertendosi in pedalò.

Picnic, sole e relax in un piccolo angolo di paradiso con acque cristalline per staccare la spina nel weekend

Ci stiamo riferendo a Molveno con il suo lago. Ci troviamo nel mezzo Parco Adamello Brenta a mezz’ora d’auto da Trento. La prima giornata potremmo tranquillamente fare la classica passerella intorno al lago che dura circa due ore. Il giro dello specchio d’acqua non supera la decina di chilometri ed è un percorso adatto a tutti. Ci si può fermare anche presso il punto noleggio dei pedalò per una gita in acqua davvero divertente. In alternativa consigliamo un beato e dolce far nulla sotto i tiepidi raggi primaverili. Il lido è molto curato e si estende per circa un chilometro. Il lido si caratterizza per il manto erboso all’inglese che arriva fino a riva ed è veramente spettacolare.

Relax e sport

Il secondo giorno di weekend, una volta ricaricate le pile, ci si può lanciare in una delle tante attività sportive. Fra di vacanza attiva sul Lago troviamo la canoa, tennis, il trekking, il winfsurf, minigolf per i piccoli oppure l’attualissimo Sup. Per Sup si intende Stand Up Paddle e consiste nello stare in piedi su una canoa a pagaiare con un solo remo.

Per i nostri fedeli amici quadrupedi? Molveno offre persino una spiaggetta per cani.

Quel che colpisce tutti è, però, la straordinaria pulizia del lido e delle acque. Sono, infatti, un migliaio gli abitanti del posto che custodiscono gelosamente questo piccolo angolo di paradiso.

Per trascorrere una giornata con picnic, sole e relax in un piccolo angolo troviamo la soluzione.

Approfondimento

Come trascorrere giorni indimenticabili al paradisiaco lago di Braies, la perla delle Dolomiti a un passo dal cielo