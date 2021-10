L’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi della temperatura non lasciano proprio scampo. Con il freddo che avanza diminuiscono le difese immunitarie e aumentano le possibilità di prendersi influenza e raffreddore.

Ecco allora che, ancor prima di affidarci a farmaci e rimedi della nonna per curare i malanni di stagione, dovremo invece prevenire. In questo articolo infatti vedremo assieme come fornirci di una vitamina importantissima per il nostro benessere attraverso un buonissimo e sfizioso dolce alla frutta. Potenziamo, quindi, le difese immunitarie facendo il pieno di vitamina C grazie a questo goloso dolce profumato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti necessari per 8 porzioni di ciambellone alle arance

220 gr di farina 0;

250 gr di zucchero a velo;

6 uova;

2 arance biologiche;

4 cl di Cointreau;

1 bustina di lievito per dolci;

4 gr di cremor tartaro;

120 ml di olio di semi di girasole spremuto a freddo;

120 gr di confettura di lamponi;

60 gr di zucchero a velo.

Potenziamo le difese immunitarie facendo il pieno di vitamina C grazie a questo goloso dolce profumato

Il primo passo sarà sicuramente quello di creare l’impasto del nostro ciambellone alle arance: prendiamo quindi le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi, mettendo questi ultimi da parte in una ciotola capiente. Fatto questo, mettiamo i tuorli in un’altra ciotola e montiamoli con lo zucchero a velo usando le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso.

Aggiungiamo a poco a poco l’olio di semi, il liquore e il succo d’arancia filtrato per poi unire anche un po’ di scorza grattugiata. Arrivati a questo punto, montiamo gli albumi a neve aggiungendo anche un pizzico di sale e il cremor tartaro setacciato. Appena questi saranno diventati bianchi e ben sodi, incorporiamoli nel composto di tuorli e farina con movimenti lenti, facendo attenzione che non si smontino.

Versiamo poi il composto in uno stampo antiaderente e mettiamo il tutto in forno caldo a 160 gradi. Cuociamo per circa 20 minuti e poi alziamo la temperatura a 180 gradi e proseguiamone la cottura per altri 30 minuti. Appena dopo averlo sfornato capovolgiamo lo stampo e lasciamo raffreddare. Poi, con l’aiuto di una spatola, facciamo staccare il ciambellone e mettiamolo su un piatto da portata.

Per finire, prepareremo la glassa amalgamando lo zucchero a velo con un filo d’acqua fino ad ottenere un composto cremoso. Facciamo ammorbidire la confettura in un pentolino tenendolo a fuoco dolce e guarniamo il ciambellone, completando il tutto con un velo di glassa. Il risultato sarà un dolce strepitoso, ricco di vitamina C e buono come non mai.

Approfondimento

Facciamo il pieno di vitamina D con questo piatto caldo perfetto per l’inizio dei mesi freddi