Devi ancora decidere dove passare il weekend di San Valentino? Dai un’occhiata all’oroscopo

Lasciamoci guidare dall’oroscopo di febbraio per decidere quale sarà la meta romantica e low cost del nostro weekend di San Valentino.

Non manca poi molto alla festa più romantica dell’anno: San Valentino. C’è chi ci tiene a festeggiare la ricorrenza con mazzi di fiori o scatole di cioccolatini e chi opta per un viaggio o un’esperienza. In effetti, San Valentino può essere visto come l’occasione giusta per fare un weekend diverso dal solito in compagnia della propria dolce metà. A fronte però di un ventaglio di offerte vantaggiose, il problema rimane quello di scegliere, tra tante, la destinazione perfetta.

Devi ancora decidere dove passare il weekend di San Valentino? Un’idea potrebbe essere quella di lasciarsi guidare dagli astri. L’oroscopo tratta spesso di amore: si va dalla compatibilità tra segni fino ai giorni o periodi fortunati per trovare l’anima gemella. Qui facciamo ancora un passo avanti e vediamo come potrebbero aiutarci le stelle a trovare la meta perfetta per rendere felice la nostra dolce metà.

Dall’Ariete al Cancro

Se il partner è Ariete, sappiamo bene quanto possa essere dinamico e adrenalinico, proprio per via del legame del segno con il fuoco. Il richiamo all’avventura è evidente: ecco perché un fine settimana in alta montagna, ad esempio in Val Veny, sarebbe l’ideale. Il contatto con la natura è quello che ci vuole all’Ariete per ritrovare la sua anima più profonda e sono da eliminare fronzoli di contorno. No agli hotel di lusso o agli chalet sofisticati: un rifugio rustico andrà benissimo. Lo stesso discorso vale per il Leone, energetico e sportivo: prenotiamo un weekend sulla neve, tra sole, aria fresca e buon cibo.

Se la nostra metà è nata invece sotto il segno del Toro, affrettiamoci a fare dei biglietti per la capitale: Roma vi aspetta! A differenza dell’Ariete, il Toro adora essere coccolato, quindi puntate su un hotel elegante e dotato di ogni comfort. La vivace curiosità dei Gemelli potrebbe invece essere soddisfatta da una città come Torino, che fa del dinamismo la sua cifra stilistica. Si colloca invece totalmente agli antipodi chi è nato sotto il segno del Cancro, che potrebbe apprezzare un contesto più raccolto come quello di Assisi.

Devi ancora decidere dove passare il weekend di San Valentino? Ecco i consigli segno per segno

Tranquillità è anche la parola chiave per la Vergine, che nulla potrebbe desiderare di più di un fine settimana tra i colli bolognesi. Arte e armonia sono le basi su cui poggia la filosofia della Bilancia. Via libera per un weekend a Sirmione, tra il romanticismo del lago e quello delle botteghe artigianali nei vicoletti. Anche l’indomito Scorpione ha un debole per l’arte e l’architettura, in particolare quindi non può che adorare una città strutturalmente affascinante come Firenze. Il consiglio in più: portate anche un paio di scarponcini perché non sono escluse nemmeno lunghe passeggiate alla scoperta della campagna toscana.

Il Sagittario è sicuramente il segno più anticonformista dello zodiaco, quindi per lui niente montagna, bensì mare: a voi la scelta, tra Italia e Canarie. Torniamo invece sulle imponenti Alpi con il forte Capricorno, mentre una città culturale come Perugia diventa la meta ideale per l’Acquario. Weekend di relax alle terme, infine, per i Pesci.