Lavare pennelli e spugnette da trucco: meglio sapone o microonde? Ecco il segreto per non rovinarle

Amanti del make-up, oggi ci rivolgiamo proprio a voi. Truccarsi è piacevole e talvolta anche rilassante. Ma vi ricordate di pulire periodicamente i vostri pennelli e le vostre spugnette da trucco? Dovreste farlo quotidianamente, o quasi. Ma quale metodo è il più adatto? Ve lo diciamo noi.

Pulire i pennelli da trucco sarà una passeggiata. Diteci quanto siete pigri e noi vi diremo se lavare pennelli e spugnette col sapone o con l’ausilio del microonde.

Cosa si usa per lavare i pennelli

Lavare i pennelli è fondamentale, questo ve lo siete sentiti ripetere fino alla nausea. Ma perché? Perché pennelli e spugnette entrano in contatto continuamente con pelle sebo e con i batteri presenti all’interno di essi. Non ottimale, soprattutto per chi soffre di couperose o rosacea. Vorrete mica spargervi in faccia tutta questa sporcizia, mentre realizzate un make-up stile Mercoledì Addams? Per pulire i vostri “strumenti di tortura” potete sicuramente scegliere dei prodotti specifici, ma per risparmiare, i più consigliati sono senza dubbio il detersivo piatti e, per i più pigri, il microonde.

Come pulire i pennelli da trucco senza rovinarli

Per i pennelli la situazione è più semplice. Basta usare il detergente scelto, massaggiandolo per bene sulle setole e poi procedere al risciacquo in acqua tiepida. Evitate di usare il phon per l’asciugatura, se non volete che a lungo andare i vostri pennelli vi abbandonino per strada. Tamponate con un asciugamano e lasciate asciugare all’aria. In alternativa, potreste provare i pulitori elettrici. Vi basterà fissare il manico del pennello al supporto, inserirlo nell’apposito contenitore pieno di acqua e detergente e azionare il dispositivo. Il movimento rotatorio permetterà di ripulire in pochissimo tempo i vostri pennelli. Inoltre, togliendo i pennelli dal liquido, si otterrà un effetto centrifuga fenomenale per asciugare i pennelli in un lampo. Per le spugnette e le beauty blender il discorso potrebbe essere più complicato.

Lavare pennelli e spugnette dopo l’uso

Le spugnette per il trucco hanno una capacità sorprendente di trattenere residui di trucco e sporco. Per questo, lavarle, risulta più dispendioso in termini di energie. Ecco quindi due metodi infallibili per ottimizzare i tempi di questa operazione. Il primo metodo consiste nell’usare la combo di due prodotti: olio d’oliva e sapone per i piatti. Prendete una tazza capiente, aggiungete un cucchiaio di olio d’oliva, qualche goccia di detersivo per piatti e riempitela con abbondante acqua tiepida. Immergete le vostre spugnette e procedete strizzando e immergendo, strizzando e immergendo, fino a che tutto il trucco non sarà uscito fuori. Una volta pulite, potrete sciacquare bene sotto il getto dell’acqua tiepida e lasciare asciugare all’aria. L’olio d’oliva è l’alleato perfetto per sciogliere tutti i residui grassi intrappolati nelle vostre spugnette.

Per i più pigri si può procedere con l’aiuto del microonde. Prendete una tazza, aggiungete qualche goccia di detersivo per piatti, mettete in ammollo le spugnette e lasciate scaldare al microonde per un minuto. L’acqua calda permetterà al grasso e ai residui di trucco di venire via più facilmente. Lavare pennelli e spugnette da trucco non è mai stato così semplice. Che voi usiate il microonde o una buona dose di olio di gomito, il risultato sarà impeccabile e i vostri pori vi ringrazieranno.