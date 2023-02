Lavare frutta e verdura col bicarbonato: da sempre ce lo dicono, ma ecco cosa dice un nuovo studio. La verità sconvolgente

Per essere sicuri di pulire e disinfettare per bene frutta e verdura si consiglia l’ammollo in acqua e bicarbonato. Si è però scoperto che questo è del tutto inutile. Ecco cos’hanno rivelato recenti studi scientifici.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto presente in tutte le case. Lo si usa infatti per numerose mansioni domestiche: dalle pulizie alla cucina. Si tratta di un sale di sodio dell’acido carbonico (formula chimica NaHCO3). In natura è spesso sciolto all’interno di acque superficiali e sotterranee. A temperatura ambiente, ha l’aspetto di una finissima polverina bianca.

Gli usi più comuni del bicarbonato in casa

Come già accennato, il bicarbonato spesso si utilizza per lo svolgimento di molte faccende domestiche. Sciolto in acqua, e magari con l’aggiunta di un po’ di aceto o di succo di limone, è un ottimo detergente naturale per pulire moltissime superfici. Una ciotolina di bicarbonato messa all’interno del frigorifero è utilissima per assorbire i cattivi odori.

Ed ancora, ricordiamo il suo potere lievitante. Le casalinghe più esperte ne aggiungono sempre la punta di mezzo cucchiaino negli impasti lievitati e anche nella frittata per ottenere un’ottima lievitazione finale. Infine, da sempre dicono di lavare frutta e verdura col bicarbonato. È una raccomandazione che viene fatta sempre a tutti, in special modo alle donne incinte.

Le novità scientifiche sulla effettiva efficacia del bicarbonato

La scienza non si ferma mai. Ogni giorno vengono fatte scoperte anche molto importanti che possono influire notevolmente sulla nostra salute e la nostra vita futura. Ci sono novità scientifiche anche per quanto riguarda il lavaggio di frutta e ortaggi con acqua e bicarbonato. Per meglio capire il risultato degli studi, è bene precisare cosa significano i termini “disinfettare” e “pulire”. “Pulire” vuol dire rimuovere lo sporco che, nel caso di frutta e verdura, si può intendere come piccoli insetti e terriccio.

Dal canto suo, invece, “disinfettare” significa eliminare quasi completamente tutti quei microrganismi che possono provocare infezioni e, di conseguenza, malattie. Su alcune confezioni di bicarbonato è riportata la seguente dicitura: “il bicarbonato non svolge azione disinfettante”. E già questo la dice lunga… Ma la scienza ha dato ulteriori prove.

Da sempre dicono di lavare frutta e verdura col bicarbonato ma ciò è inutile per disinfettare

Sulla base di vari studi effettuati, solamente uno ha dimostrato l’efficacia del bicarbonato per disinfettare una superficie in acciaio dalla contaminazione di Calicivirus Felino. Ciò significa che, in presenza di superfici e microrganismi diversi da quelli citati, le cose possono essere differenti. Ma non solo. Un altro studio ha addirittura dimostrato la totale non efficacia del bicarbonato nel ridurre la carica batterica di Salmonella enterica presente su degli spinaci. Insomma, varie ricerche scientifiche hanno dimostrato chiaramente che il bicarbonato di sodio non avrebbe alcun potere disinfettante.

In poche parole, lavare frutta e verdura con acqua e bicarbonato può, sì, essere utile per rimuovere lo sporco sedimentato su di essi, ma non per abbattere la carica batterica. Tra l’altro, l’ammollo in acqua di più frutti è sbagliato perché, se la buccia di un alimento fosse contaminata, diffonderebbe quel microrganismo su tutti gli altri prodotti immersi nell’acqua. Meglio allora sciacquare gli alimenti sotto acqua corrente strofinandoli con una spazzolina e, per maggior sicurezza, si consiglia piuttosto l’impiego di prodotti a base di ipoclorito di sodio (cloro).