Quando si deve presentare la dichiarazione ISEE per ottenere agevolazioni e benefici si deve inserire nel calcolo anche l’assegno di mantenimento? Come funziona in questi casi, l’assegno di mantenimento per i figli fa reddito ISEE? Per rispondere a questi interrogativi i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano alcuni aspetti fiscali concernenti l’assegno di mantenimento.

Come funziona l’ISEE

La dichiarazione ISEE altro non è che l’Indicatore della Situazione Economia Equivalente che riflette quella del nuclei familiare. Esistono diverse soglie di reddito ISEE ciascuna delle quali può avere diritto a specifiche agevolazioni e sussidi. Chi volesse sapere quanto deve essere l’ISEE per ottenere le agevolazioni economiche può consultare l’approfondimento qui. Ora, la domanda che spesso si pongono i genitori divorziati circa l’assegno di mantenimento è se questo contribuisca ad aumentare il reddito ISEE. Per sapere se l’assegno di mantenimento per i figli fa reddito ISEE occorre porre l’accento su alcuni aspetti fiscali di questo sostegno economico.

Quali sono gli aspetti fiscali dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento rappresenta il diritto che hanno i figli di ricevere assistenza economica da entrambi i genitori. Questo è quanto stabilisce l’art. 155, comma 4, del codice civile. È per tale ragione che il D. Lgs. 154/2013 ribadisce l’obbligo da parte dei genitori di mantenere i figli in maniera proporzionale alle proprie sostanze. Sul piano fiscale, l’assegno di mantenimento che si eroga in seguito a separazione legale o in caso di divorzio rappresenta: per il coniuge che lo percepisce un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente; per il coniuge che lo versa invece rappresenta un onere deducibile secondo quanto stabilisce l’art. 10, comma 1, lettera c del D.P.R. 917/1986. questo significa che chi percepisce l’assegno deve inserirlo in dichiarazione dei redditi secondo il principio di cassa.

Soltanto il coniuge che ha un reddito non superiore a 7.500 euro non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. A questo punto, ricorre la domanda iniziale: l’assegno di mantenimento per i figli fa reddito ISEE? In base a quanto stabilisce il D.P.M. n. 159/2013 gli assegni di mantenimento per i figli si devono dichiarare in quanto imputabili come reddito per chi li percepisce. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi l’assegno si mantenimento si assimila al reddito da lavoro dipendente e si inserisce nel quadro specifico. Nella generalità dei casi dunque, la conseguente presenza in dichiarazione dei redditi di tale quota influirà anche sul calcolo dell’ISEE.