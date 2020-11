Sono numerosi gli aiuti di tipo economico che lo Stato garantisce alle faglie con reddito ISEE basso. Queste agevolazioni riguardano diverse sfera dell’assistenza sociale, economica e sanitaria e si distribuiscono in ragione della effettiva necessità. Al fine di inoltrare una richiesta ed accedere alla domanda specifica, è spesso necessario rientrare in una porzione di reddito ben definita. Cerchiamo dunque di capire come funziona in questi casi e quali elementi si devono prendere in considerazione. Quanto deve essere l’ISEE 2020 per ottenere le agevolazioni economiche dunque?

A cosa serve l’ISEE e fino a quando è valido per le domande di agevolazioni

Sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso informato i Lettori circa i differenti benefici che è possibile ricevere con ISEE basso o entro certi limiti. L’acronimo ISEE sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente e descrive un quadro completo dei redditi che compongono il nucleo familiare. Più sarà alto il numero dei componenti che producono reddito all’interno del nucleo, più alto diventa l’ISEE.

A tal riguardo, dunque, è importante sapere chi rientra e chi no all’interno del nucleo familiare. Senza un aggiornato Indicatore della Situazione Economica, infatti, non è possibile inoltrare richiesta per l’ottenimento di sussidi di vario genere. Questo è un elemento da non trascurare per cui, coloro che intendono beneficiare di sconti ed aiuti economici, devono presentare una documentazione in corso di validità. Per sapere fino a quando sarà valido l’ISEE 2020, è possibile consultare la guida presente qui. Fatte queste premesse, cerchiamo di capire quanto deve essere l’ISEE 2020 per ottenere le agevolazioni economiche.

Quale fascia di reddito riceve le agevolazioni?

Per rispondere alla domanda iniziale, non è possibile ricorrere ad un singolo valore. I benefici, infatti, possono variare in base alle fasce di reddito oppure includere entro un certo limite ed escludere se si supera tale fascia. Questo significa che per sapere quanto deve essere l’ISEE 2020 per ottenere le agevolazioni economiche si dovrà tener presente quanto indica il bando specifico. Ogni tipo di agevolazione sanitaria, sociale, economica o di altra natura prevede un tetto massimo che non è sempre uguale per i differenti sostegni.

Che si vada dal reddito di cittadinanza ai vari bonus per la famiglia o al pagamento di tasse e bollette, esistono soglie e numeri differenti. Per tale ragione, ogni nucleo familiare può facilmente consultare le condizioni di ammissibilità che prevede ciascuna formula prestando attenzione alle indicazioni ufficiali. In questo caso, si rammenta che è importante ai fini della richiesta presentare sempre una documentazione aggiornata. Nei casi che lo prevedono, è possibile anche richiedere all’INPS l’ISEE corrente di durata più ridotta.