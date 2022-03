Molti pensano a infarto e angina, ma le cause del dolore al petto potrebbero nascondersi in queste 3 condizioni non legate al cuore

Nel corso della vita si rischia di andare incontro a molti disturbi e complicazioni. Alcuni potrebbero scaturire da fattori ereditari, altri per cattive abitudini alimentari o riguardanti lo stile di vita. A qualcuno sarà capitato di sentire qualche volta un dolore più o meno forte al petto. Molti pensano a infarto e angina come cause scatenanti, ma non sempre c’entrerebbe il cuore.

Vediamo, allora, quali altre complicazioni da non sottovalutare potrebbero celarsi dietro il male al torace e quando dovremmo preoccuparci.

Quando si tratterebbe di un’emergenza

Non sempre il dolore al petto si potrebbe ricondurre a problematiche di salute gravi. A volte, però, ci sono delle situazioni per cui chiamare un’ambulanza potrebbe rivelarsi la decisione più saggia. Facciamo attenzione quando il male dura più di 15 minuti, o se affligge altre parti come schiena o gambe.

Occhi aperti anche nel caso le forti fitte generino una sensazione di pressione sul petto. Infine, il problema potrebbe essere più grave del previsto nel caso si manifesti con altri sintomi come sudorazione, affanno e nausea.

Vi sarebbero anche certe condizioni di salute in cui il dolore al petto potrebbe rappresentare un guaio più serio. Si parla di soggetti fumatori, obesi o con problemi di diabete o colesterolo. Anche se il dolore non è particolarmente acuto, non esitiamo a rivolgerci al medico.

Molti pensano a infarto e angina, ma le cause del dolore al petto ma potrebbero nascondersi in queste 3 condizioni non legate al cuore

Quando il torace fa male si tende a pensare immediatamente a complicazioni riguardanti il cuore. In effetti, potrebbe essere legato a due problematiche come angina e infarto. La prima dovrebbe passare dopo qualche minuto di riposo, mentre il secondo potrebbe perdurare e accompagnarsi a vomito e sudorazione.

Ma secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il dolore al petto potrebbe anche essere conseguenza di alcune infiammazioni. Una sarebbe la costocondrite, che colpisce la cartilagine che collega lo sterno alle costole. I sintomi riguardano solitamente dolore e gonfiore nelle zone interessate. Coricarsi non aiuterebbe, anzi potrebbe peggiorare la situazione.

Collegate al dolore al petto potrebbero esserci poi mastite e colecistite acuta. Mentre quest’ultima interessa la cistifellea e si manifesterebbe con un forte fastidio nella parte destra della pancia, la mastite si concentrerebbe solitamente sul seno. Nel caso si abbia sofferto di queste complicanze, sarebbe bene non esitare ma parlarne al più presto con un esperto di salute.

