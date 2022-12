Lasciamo i piatti sporchi nel lavandino la sera: ciò che accade è una sorpresa

Spesso la sera siamo stanchi e se non possediamo una lavastoviglie lasciamo i piatti nel lavandino per lavarli la mattina dopo. Oltre a fare più fatica a sgrassarli, potremmo andare incontro a una sgradita conseguenza.

Più aspettiamo a pulire pentole e stoviglie sporchi più potremmo aver difficoltà a lavarli. Servirà più olio di gomito e più detersivo. Già questo fatto non è il massimo da un punto di vista della nostra fatica ma anche da quello del risparmio. C’è però un altro “ effetto collaterale” che non ci saremmo mai aspettati.

Lasciamo i piatti sporchi nel lavandino la sera: potremmo mettere a rischio la pace familiare

Ebbene sì, dei semplici piatti lasciati nel lavandino potrebbero addirittura turbare la quiete in casa. Non ci riferiamo però a semplici battibecchi su chi poi debba provvedere alla pulizia. I piatti sporchi, secondo la dottrina del Feng Shui , turberebbero l’armonioso fluire del Qi, l’energia, il soffio vitale.

Il Feng Shui è una dottrina orientale che ci insegna a rapportarci armoniosamente con gli spazi della casa. Questi antichi dettami si basano sul fatto che il Qi, energia primordiale, debba fluire senza intoppi per tutte le stanze.

Gli ostacoli del Qi

Spesso senza accorgercene frapponiamo degli ostacoli al flusso vitale. Vediamone qualche esempio:

l e foglie appuntite delle piante potrebbero “pungere” e turbare il Qi e pertanto porterebbero disarmonia in casa ;

delle piante potrebbero “pungere” e turbare il Qi e pertanto porterebbero ; un elettrodomestico rotto è sintomo di trascuratezza e negligenza da parte del proprietario della casa e questo costituirebbe un impedimento per l’energia buona ;

è sintomo di e negligenza da parte del proprietario della casa e questo costituirebbe ; un letto contenitore o letto poggiato ad una parete potrebbero turbare il nostro sonno. Infatti il Qi non riuscirebbe a circolare e questo proprio in un momento in cui abbiamo bisogno di rigenerare la nostra carica.

Allo stesso modo i piatti sporchi nel lavello creerebbero un intoppo per l’armonioso soffio vitale causando litigi, discussioni e malumori.

Cosa suggerisce il Feng Shui per la cucina

La cucina è il luogo dove si prepara il cibo che ci dà nutrimento quindi è fondamentale che sia uno spazio armonioso e vitale. Oltre ai piatti sporchi anche il frigorifero o la dispensa con alimenti scaduti o con briciole sparse sarebbero indice di disordine. Questo porterebbe a preparare il cibo in un’area non energeticamente armoniosa. Secondo il Feng Shui, questa condizione di disordine potrebbe portare a problemi di cattiva digestione ed impressione che il cibo non sia saziante.

Cucina troppo piena

Se la cucina è troppo piena di oggetti ed elettrodomestici, l’energia rimarrebbe stagnante. Di riflesso accuseremmo senso di sazietà e gonfiore addominale, sempre secondo la dottrina del Feng Shui.

Il colore della cucina secondo il Feng Shui

Il colore è molto importante in ogni ambiente e dovrebbero essere equilibrati. Mai unire l’acciaio con il rosso ad esempio perché risulterebbe uno scontro fra elementi essenziali ossia fra Fuoco e Metallo. Ricordiamo che secondo il Feng Shui gli elementi essenziali sono Metallo, Fuoco, Acqua, Legno e Terra. Potremmo, ad esempio, scegliere un bel blu che sarà il colore 2023 secondo il calendario cinese.

In conclusione, potremmo affermare che se lasciamo i piatti sporchi nel lavandino la sera, potremmo dover cambiare abitudini per la quiete familiare.