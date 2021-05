Per cuocere un risotto a regola d’arte non serve soltanto la tecnica, ma anche saper selezionare i giusti ingredienti. Ovviamente se questi non vengono scelti con accuratezza e, soprattutto, se non sono di qualità, non possiamo aspettarci grandissimi risultati.

Infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, oltre al riso bisogna anche valutare altre componenti fondamentali. In questo senso, secondo gli esperti, è questo il miglior formaggio per mantecare il risotto e renderlo cremoso da leccarsi i baffi.

I migliori ingredienti

Innanzitutto non basta scegliere “un tipo di riso qualsiasi”. Per un risotto davvero speciale, le varietà migliori in commercio sono: Carnaroli, Baldo, Sant’Andrea, Vialone nano, Roma e così via.

Parliamo di chicchi più grossi che contengono una percentuale più alta di amido. Grazie a queste caratteristiche, essi riescono a mantenere bene la cottura ed assorbire tutti i condimenti.

Invece, vanno evitati assolutamente altri tipi di riso, come quello parboiled. Come abbiamo visto già in un precedente articolo, il riso parboiled non scuoce mai, ed è quindi l’ideale per piatti freddi, come l’insalata di riso.

Una volta cotto il riso, prima di servirlo, è importante non saltare un passaggio fondamentale.

Per ottenere, infatti, un risotto di alto livello bisogna spegnere il fuoco ed iniziare la mantecatura.

Questa è una fase indispensabile per legare ancora meglio gli ingredienti e donare più corposità al piatto.

Ci sono molti modi per fare una buona mantecatura, ma il migliore in assoluto è quello di utilizzare il formaggio grattugiato.

Anche qui, tutto dipende dalla qualità e della tipologia. Per un risultato superlativo, infatti, il consiglio degli esperti è quello di usare formaggi stagionati, 12/24 mesi, come il Parmigiano, il Grana Padano o il Pecorino.

Un ultimo trucco

Per ottenere un buon risotto, comunque, non serve esagerare con la quantità di formaggio. Al massimo si possono aggiungere un paio di noci di burro ghiacciato. Questo darà ancora più cremosità e gusto al risotto.

In realtà, chi è davvero abile nella cottura del riso, sa che questo dovrebbe essere già cremoso prima della mantecatura. Infatti, tutto si gioca nella tostatura iniziale e nell’utilizzo sapiente del brodo caldo durante la cottura.