A chi non è mai capitato di cambiare una lampadina fulminata per poi vedere la stessa lampadina fulminarsi una seconda volta nel giro di pochi giorni? A volte questo succede troppo spesso per essere un caso, e ci ritroviamo a cambiare le lampadine nella stessa stanza diverse volte nel corso dell’anno, mentre altre lampadine sembrano durare per sempre.

Si potrebbe pensare che si tratti di un problema della rete elettrica, o dell’uso scorretto che ne facciamo. O delle lampadine stesse, ma in realtà spesso la soluzione è molto più banale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Se a casa si fulmina sempre la stessa lampadina è qui che potrebbe nascondersi il problema.

A volte la lampadina non c’entra

A volte quando una lampadina si fulmina non è colpa della lampadina, né colpa nostra se accendiamo e spegniamo troppe volte la luce in quella stanza. Se a casa si fulmina sempre la stessa lampadina è qui che potrebbe nascondersi il problema: nel portalampada.

Il portalampada è ‘l’attacco’ su cui avvitiamo la lampadina, che fa contatto con la base della lampadina e fa passare la corrente elettrica. Ma attenzione, è qui che il più delle volte si nascondono i problemi.

Controlliamo la piastra metallica del portalampada

Un portalampada vecchio, o che ha subito un urto. O che semplicemente può avere un difetto rischia di non fare propriamente contatto con la base della lampadina, e quindi la lampadina potrebbe lampeggiare, avere difficoltà ad accendersi o anche fulminarsi con una certa frequenza.

Per fare un controllo osserviamo l’interno del portalampada. Se la piastrina metallica all’interno risulta troppo affossata, danneggiata o deformata, è qui che si nasconde il problema. Se vogliamo provare ad aggiustarla ricordiamoci di staccare prima la corrente in casa. Ma la soluzione più veloce è semplicemente quella di acquistare un nuovo portalampada. Nel frattempo, se abbiamo tra le mani una lampadina ormai bruciata, non buttiamola via, possiamo trasformarla in una vera opera d’arte: un terrario in miniatura. Ecco come procedere.