Con l’Immacolata scatta la corsa per allestire l’albero di Natale. 3,5 milioni di famiglie italiane prediligono quello naturale. Negli ultimi 15 anni, però, è successo un fatto molto strano: la dimensione è diminuita. E’ bene chiarire che l’albero di Natale si accorcia ma non per colpa del virus. La tendenza a prendere l’abete più piccolo non è solo per questioni economiche ma anche per il minor spazio disponibile in casa. La maggioranza degli abeti ha un’altezza inferiore al metro e mezzo, prima addirittura erano alti oltre i due metri.

Consumatori indecisi

Le festività natalizie sono alle porte e non tutti hanno ancora acquistato un albero. Eppure, restando in casa, l’allestimento natalizio poteva essere fatto con anticipo e con maggiore cura. Trascorsa anche l’Immacolata, i ritardatari in queste ore si stanno affrettando per acquistare un albero naturale. Gli abeti fino ad un metro e mezzo costano tra i 10 e 60 euro in base all’altezza. Coldiretti ha fatto una indagine al riguardo e ha verificato che abeti oltre i due metri possono costare anche 200 euro.

Abeti hanno un ruolo fondamentale per l’ambiente

Gli alberi naturali sono coltivati in zone montane e collinari. Gli abeti rivestono un ruolo importante per l’ambiente perché combattono eventi franosi. Grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa vediamo dove sistemare l’albero in casa. Prima di tutto in un luogo luminoso e fresco.

Dove posizionare l’albero

Molte famiglie hanno l’abitudine di posizionarlo vicino ai balconi per farlo osservare dall’esterno. Però c’è una controindicazione: correnti d’aria o folate di vento possono danneggiarlo. Lo stesso dicasi quando posizioniamo l’albero vicino a fonti di calore. Perciò meglio trovare il luogo giusto per non far soffrire l’albero. Inoltre onde evitare di far spezzare i rami, non vanno messi addobbi pesanti.

Evitare prodotti chimici

Chi ama l’ambiente sa che spruzzare neve sintetica e spray colorati sui rami è deleterio. In questo modo l’albero non respira e facilmente muore. L’albero va tenuto con cura: la terra nel vaso deve essere umida. Il metodo migliore è di utilizzare un nebulizzatore, da applicare ai rami nel caso in cui ci sia l’assenza di fili elettrici. Queste informazioni valgono sempre anche quando l’albero di Natale si accorcia ma non per colpa del virus.