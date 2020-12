Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi è fermamente convinto che le lasagne debbano prepararsi necessariamente rosse? Il sugo non è l’unico condimento possibile per realizzare questo strepitoso piatto. Ecco come preparare le lasagne al ragù bianco con besciamella cremosa, carne macinata e trito di carote.

Ingredienti

sfoglia per lasagna;

un litro di latte;

100 grammi di farina;

100 grammi di burro;

3 carote circa;

cipolla;

700 grammi di carne tritata;

pepe nero q.b;

noce moscata q.b;

parmigiano reggiano;

olio d’oliva;

sale q.b.

Preparazione della ricetta

Per realizzare delle lasagne al ragù bianco con besciamella cremosa, carne macinata e trito di carote, il procedimento è davvero semplice. Iniziare dedicandosi alla preparazione della besciamella.

Si tratta di una preparazione francese molto utilizzata anche in gran parte dei piatti italiani. Si prepara un roux di farina e burro, avendo cura di amalgamare i due ingredienti per bene. Poi si aggiunge il latte, cercando di sciogliere ogni grumo formatosi, e la noce moscata. Si porta quindi tutto sul fuoco, senza giungere a completa ebollizione e si attende che la besciamella acquisti il suo aspetto tipicamente cremoso e compatto. Non bisogna farla rassodare troppo, tuttavia, perché finirà di cuocere nel forno.

Recarsi ai fornelli e porre in una padella il trito di carote e cipolle, irrorare con olio d’oliva, salare, pepare e cuocere fino a doratura. Aggiungere dunque il trito di carne, un po’ di pepe nero, sale e noce moscata, e cuocere bene il ragù bianco.

Quando è pronto, munirsi di una teglia da forno ben capiente e possibilmente rettangolare. Iniziare versando un po’ della besciamella preparata sul fondo. Poi, adagiare le sfoglie di lasagne, avendo sempre cura di alternare il posizionamento verticale od orizzontale fra gli stati. Questo servirà a dare solidità alla struttura delle lasagne, che non si sfalderanno durante il taglio.

Coprire la sfoglia con altra besciamella e versare il trito di carne macinata e carote. Aggiungere una bella spolverata di parmigiano reggiano e ricominciare con sfoglia, besciamella e trito. Tre strati saranno perfetti. L’ultimo strato sarà realizzato con sfoglia, la besciamella, il trito e abbondante parmigiano. Cuocere in forno a 180 gradi per circa una quarantina di minuti. Molto dipenderà dalle caratteristiche del forno e dalla grandezza della porzione.