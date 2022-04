L’Agenzia delle Entrate riconosce fino a 10.000 euro per l’acquisto del forno, della lavastoviglie, della lavatrice, del frigorifero e di altri elettrodomestici

Abbiamo di recente parlato di come la Legge di Bilancio 2022 abbia confermato una serie di Bonus a sostegno dei cittadini e delle famiglie. Tra i Bonus più importanti e ben accolti dagli italiani c’è, sicuramente, l’Ecobonus. Questo, come noto, è un contributo statale per il miglioramento termico di un certo immobile. Serve per sostituire infissi, pavimenti e finestre ma anche ad istallare pannelli solari.

La Legge di Bilancio ha confermato anche il Bonus casa. Si tratta di un finanziamento di massimo 96.000 euro che lo Stato attribuisce per ristrutturare la propria abitazione. Lo Stato riconosce questi Bonus tramite delle detrazioni fiscali spalmate normalmente in quote di pari ammontare per 10 anni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare numero 9/E/2022 l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire ai cittadini il funzionamento di questi Bonus. L’Ente pubblico tenta di semplificare e agevolare la consultazione della normativa di accesso ai finanziamenti pubblici. Molto interessante il fatto che l’Agenzia delle Entrate riconosce fino a 10.000 euro per l’acquisto di una serie di elettrodomestici. Si tratta del c.d. Bonus mobili. Anche qui, il Bonus opera come una detrazione fiscale quantificata nel 50% delle spese sull’acquisto di elettrodomestici da parte dei cittadini.

Nel 2022 il contributo arriva al massimo a 10.000 euro, mentre nel 2023 e nel 2024 scende ad un massimo di 5.000 euro. Nel 2021, invece, il contributo arrivava fino a 16.000 euro. Il pagamento va necessariamente perfezionato con carta di credito, debito oppure bonifico. Non è possibile pagare con contanti, assegni o altri strumenti di pagamento per beneficiare del Bonus. Importante anche chiarire che nell’ottica di un miglioramento della classe energetica degli immobili e delle abitazioni italiane, gli elettrodomestici devono avere delle classi energetiche minime.

L’Agenzia delle Entrate riconosce fino a 10.000 euro per l’acquisto del forno, della lavastoviglie, della lavatrice, del frigorifero e di altri elettrodomestici

Il minimo è la classe A per i forni, la classe E per le lavatrici, le lavastoviglie, e le asciugatrici. Classe F, invece, per frigoriferi e congelatori. Il Bonus spetta a chi abbia realizzato interventi di ristrutturazione dall’1 gennaio dell’anno precedente a quello delle spese per gli elettrodomestici. L’Agenzia delle Entrate specifica anche che il limite dei 10.00 euro vale rispetto la singola unità immobiliare. Quindi, vanno comprese le pertinenze dell’immobile e le parti comuni dell’edificio ristrutturato. Se un cittadino effettua più ristrutturazioni su più unità immobiliari, potrà usufruire più volte del Bonus mobili.

Approfondimento

