L’Agenzia delle Entrate proroga la possibilità di ottenere fino a 96.000 più 10.000 euro e altre importanti somme di denaro da questi Bonus statali fino al 31 dicembre 2024

La Legge di Bilancio del 2022 ha introdotto, ritoccato e confermato molti sostegni statali ai cittadini, i c.d. Bonus. Tra quelli sicuramente più famosi c’è l’Ecobonus o agevolazione per la riqualificazione energetica. Consiste in una detrazione fiscale su IRPEF o IRES per consentire interventi che aumentino l’efficienza energetica di edifici già esistenti.

Come è noto, nell’Ecobonus rientrano vari tipologie di interventi, quali il miglioramento termico dell’edificio, ad esempio rifacendo pavimenti e finestre o infissi. Il Bonus copre anche l’installazione di pannelli solari, il rinnovamento di impianti di climatizzazione e la riduzione del fabbisogno energetico generale dell’edificio.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Altro Bonus che è risultato molto utile per gli italiani è il c.d. Bonus casa. Sostanzialmente è quello diretto a contribuire alla ristrutturazione di abitazioni ed edifici residenziali. Lo Stato eroga il Bonus anche qui con uno sconto dall’IRPEF del costo di parte dei lavori. Il limite massimo del Bonus è 96.000 euro per unità immobiliare. Se l’immobile, oltre che ad abitazione, fosse adibito anche ad attività commerciale, si pensi all’esercizio di una professione, il Bonus andrebbe ridotto della metà. Generalmente, lo Stato eroga il Bonus in 10 quote annuali tutte dello stesso importo.

Gli italiani hanno apprezzato molto anche il Bonus mobili e elettrodomestici. Anche qui, si tratta di una detrazione fiscale dall’IRPEF che finanzia l’acquisto di mobili e elettrodomestici al fine di completare un immobile ristrutturato. La detrazione per il 2022 arriva fino a 10.000 euro, sono comprese pure le spese di trasporto e di installazione. Come per il Bonus casa, lo Stato eroga il beneficio in 10 quote annuali tutte dello stesso importo. Può richiedere questo Bonus chi acquista entro il 31 dicembre 2023 mobili e elettrodomestici del tutto nuovi, e con delle classi energetiche previste dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate proroga la possibilità di ottenere fino a 96.000 più 10.000 euro e altre importanti somme di denaro da questi Bonus statali fino al 31 dicembre 2024

La circolare numero 9/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire meglio alcuni aspetti della fruibilità di questi Bonus per il triennio 2022/2024. L’Agenzia delle Entrate proroga la possibilità di ottenere Ecobonus, Bonus casa e Bonus mobili fino al 31 dicembre del 2024. La Legge di Bilancio 2022 ha, infatti, confermato in sostanza questi Bonus anche per il triennio in corso, con le caratteristiche sopra elencate. Il Bonus mobili nel 2022 si attesta in massimo 10.000 euro mentre scende a 5.000 per il 2023 e 2024.

