Chissà quanti di noi si saranno risvegliati il giorno di Capodanno col solito pensiero di ogni inizio anno nuovo. Cosa si può fare quest’anno che nei mesi precedenti non sia stato fatto. Li chiamano anche “buoni propositi” e fanno parte dei nostri pensieri. Perlomeno nei primi giorni dell’anno. Qualcuno se li segna anche sulla lavagnetta della cucina. Sull’agenda che ci ha regalato la banca o sui “post it” che ci attacchiamo sul computer o sullo specchio del bagno. Ma secondo gli esperti ecco le 3 cose che ci serviranno per iniziare alla grande il 2022 per vivere meglio e avere successo. Guardando ai principali motori di ricerca di Internet, in questi giorni la gente guarda soprattutto l’Oroscopo e i suggerimenti su come affrontare il nuovo anno. Diamo un’occhiata anche a noi a questa classifica, riservando ai nostri Lettori i tre consigli ritenuti più utili.

Mens sana in corpore sano

Se vogliamo affrontare meglio l’anno nuovo dobbiamo essere non solo mentalmente più positivi, ma anche fisicamente più reattivi. Non è un segreto che l’attività sportiva produca quegli ormoni positivi che ci fanno sentire meglio. E che aiutano ad allontanare lo stress e i cattivi pensieri. Aiutando la salute. Mettiamoci pure i chili e le calorie che abbiamo accumulato durante le feste e capiremo perché il primo consiglio è molto utile. Secondo l’OMS, un adulto di altezza e peso normali, dovrebbe fare almeno 8.000 passi al giorno. Puntiamo a farne 9.000, senza strafare, ma senza nemmeno limitarci. La prima sfida che dobbiamo vincere con noi stessi è proprio quella di garantirci una continuità a livello fisico. Che ci sia il sole, la nebbia o la pioggia, prendiamo e andiamo a camminare.

Secondo gli esperti ecco le 3 cose che ci serviranno per iniziare alla grande il 2022 per vivere meglio e avere successo

Se la prima cosa che dobbiamo fare per la salute è più movimento, camminare di più, la seconda e la terza sono collegate tra loro. Secondo gli esperti dovremmo usare meno il cellulare e dare più spazio alla creatività. Capiamo la comodità di avere uno smartphone sempre con noi. Ci fa sentire meno soli anche a livello sociale. Ma la testa è come se si inserisse in una scatola che prima o poi si chiude. Se è vero che lo smartphone ci porta ovunque in tempo reale, spesso però ci limita la fantasia. Ci dà sì delle notizie e ci tiene informati, ma non ci rilasserebbe come i sani e vecchi passatempi. Quindi, per la salute, spazio a:

partite a scacchi e a carte, o, ai giochi da tavola e di ruolo;

viva tutte le tecniche artistiche, dal disegno alla pittura;

avanti con la cucina e le ricette;

sì alla lettura di romanzi, giornali, riviste e fumetti;

spazio alla visione di un bel film;

ok al gioco con i nostri animali domestici;

più musica e voglia di ballare nella nostra vita di tutti i giorni.

Iniziamo il nuovo anno alla grande e aiutando la nostra salute.

