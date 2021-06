L’acqua turchese e limpida può ricordare le Seychelles e invece si tratta di una località tutta italiana dal panorama mozzafiato

Spesso pensiamo che serva fare lunghi viaggi in aereo di molte ore per poter trovare luoghi meravigliosi e sentirci soddisfatti. Per fortuna non è così! E il nostro Territorio è un vero e proprio paradiso ricco di qualsiasi cosa si stia cercando. Dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Campania alla Toscana, passando per Abruzzo e Umbria. E poi a Nord, tra Veneto, Trentino e Piemonte, meraviglie naturali e artistiche di ogni tipo.

Ed è ancora del Veneto che vogliamo parlare. Dopo le Dolomiti Bellunesi, vacanza all’insegna delle attività in mezzo alla natura, parliamo di laghi. L’acqua turchese e limpida di questo lago può ricordare le Seychelles, e invece si tratta di una località tutta italiana dal panorama mozzafiato.

Il lago di Auronzo di Cadore

Siamo sempre in provincia di Belluno, a Nord del Veneto, terra ricchissima di arte, cultura e meraviglie naturali. Il lago di Auronzo è un lago artificiale formato ai primi del ‘900 in seguito alla costruzione di una diga.

Da sempre apprezzato per il panorama mozzafiato che lo circonda, il lago di Auronzo presenta anche delle spiagge molto bene attrezzate. Lettini, ombrelloni, chioschi… sembra di essere al mare, ci saranno pure le onde? Dal lago si possono ammirare le vette dolomitiche delle Tre Cime di Lavaredo.

In estate la località è piuttosto frequentata, grazie anche alle ottime strutture e alle molte attività che si possono svolgere nei dintorni e sul lago.

A parte fare da base e partenza per gli itinerari, anche di più giorni, sulle Dolomiti, Auronzo di Cadore e il suo lago offrono varie attività.

Tra queste ci sono vari corsi di canoa e kayak per bambini e principianti. Il lago di Auronzo, infatti, è molto conosciuto per le competizioni di canoa di velocità, kayak e dragonboat.

Il lago ospita, infatti, le gare di velocità di kayak e canoa, la gara internazionale di canoa da velocità e le competizioni di dragonboat.