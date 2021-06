Durante la stagione estiva tantissimi frutti e spezie che vengono consumati per sentirsi più freschi ed idratati. Alcuni di questi vengono cucinati per preparare bevande rinfrescanti e ricche di energie oppure delle spezie per fare abbassare la glicemia.

Ne sono un esempio l’anguria e la cannella. Esistono però dei frutti tipici che molti conoscono e che sono proprio perfetti per il periodo estivo, cioè le albicocche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In estate quasi tutti amano mangiare le albicocche ma pochi sanno che in questa particolare forma danno benefici straordinari per la salute.

Infatti, se in tanti conoscono le albicocche semplici in pochi spesso non considerano le grandi proprietà benefiche delle albicocche secche.

In questa forma le albicocche contengono tantissime fibre che permettono di facilitare il transito intestinale. Inoltre, aiutano a ridurre lo zucchero nel sangue e il colesterolo.

In estate quasi tutti amano mangiare le albicocche ma pochi sanno che in questa particolare forma danno benefici straordinari per la salute

Bisogna considerare anche il fatto che hanno tanta vitamina C ed A. La vitamina C incentiva la moltiplicazione dei globuli rossi e migliora il tono muscolare.

Invece la vitamina A agisce prevenendo problemi futuri sulla vista rafforzando le ossa, i denti e il sistema immunitario. Questo dimostra come le albicocche secche non hanno meno proprietà di quelle fresche.

Il motivo è molto semplice ed è legato al processo di essicazione. Infatti, se avviene in modo lento, la disidratazione del frutto provoca l’eliminazione dell’acqua ma le sue proprietà nutrizionali rimangono inalterate.

Queste si sintetizzano in sali minerali, fosforo e magnesio. Inoltre, non bisogna dimenticare che le albicocche secche contengono caroteni. La loro presenza stimola la produzione della melanina e rafforza il nostro corpo contro i raggi ultravioletti, e favorisce l’abbronzatura! Inoltre, sono anche povere di calorie ma saziano facilmente. Questo fa sì che questo frutto sia una manna per l’estate.

Perché portare sempre con sé una confezione di albicocche secche

Infine, per cento grammi di albicocche secche il valore energetico è pari a 250kcal, ci sono appena 55gr di carboidrati. Vi sono poi 0 zuccheri e appena 0,6 gr di grasso.

Per tutte queste ragioni, quindi, quest’estate sarebbe bene tenere nella propria sacca una piccola confezione di albicocche secche. In questo modo si avrà sempre una piccola riserva di energia che porterà tanto benessere.