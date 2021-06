Ecco la ricetta tradizionale dei fantastici dolcetti di mandorla siciliani

La pasticceria siciliana è tra le più conosciute ed apprezzate al mondo. Con ricette millenarie acquisite nel tempo per via delle varie dominazioni straniere, la pasticceria siciliana offre una varietà ed una qualità impareggiabili.

Cannoli, cassate, frutta martorana, parfait di mandorle, buccellati, gelati e granite sono tutti dolci nati in questa terra. In altre parole, per i siciliani i dolci sono una cosa molto seria!

Fra i dolci tipici e più apprezzati di questa terra vi sono senza dubbio i dolci di mandorla. In questa categoria rientrano un’infinità di dolci: i tipici dolcetti con frutta candita, mezzelune ricoperte di sfoglie di mandorla, frutta martorana e molti altri.

In ogni angolo dell’isola possono cambiare forme e colori ma tutti questi dolci hanno in comune la pasta di mandorle.

Questa ricetta tradizionale dei fantastici dolcetti di mandorla siciliani stupirà anche i palati più esigenti.

Gli ingredienti

250 gr di farina di mandorle;

2 albumi;

180 gr di zucchero bianco;

2 cucchiai di miele;

aroma alle mandorle in fiala (o 3 gocce);

ciliegie candite q.b.;

scorza d’arancia (o di limone);

zucchero a velo q.b.

Se non si ama al frutta candita si può tranquillamente evitare. Le scorzette di limone o arancia danno un’ottima nota aromatica ma il loro utilizzo è in ogni caso evitabile.

Tutti i passaggi della ricetta tradizionale dei fantastici dolcetti di mandorla siciliani

Innanzitutto bisogna versare in una ciotola farina, zucchero, albumi, due cucchiai di miele, mezza fialetta di aroma alle mandorle e la scorza di agrumi. Bisogna mescolare bene il tutto finché il composto non appare omogeneo.

Nel frattempo bisogna stendere della carta forno su una teglia con una spolverata di zucchero a velo.

Successivamente bisogna formare dei dischi del diametro di circa 3-4 cm ed alti circa 2cm. Per fare ciò si possono creare delle palline e schiacciarle sulla carta forno oppure utilizzare il sac à poche (bocchetta da 1 cm). Un altro metodo consiste nel creare una sorta di tronchetto della larghezza di due dita e tagliare i singoli dolcetti.

I dischi vanno stesi sulla carta forno. Una volta stesi bisogna inserire mezza ciliegia candita al centro di ogni disco. Un’ultima spolverata di zucchero a velo ed il gioco e fatto!

Infornare il tutto a 160 gradi stando sempre attenti che i dolcetti non diventino scuri. Dopo circa 11/12 minuti i dolcetti saranno pronti per essere gustati!

