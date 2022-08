Nella società odierna giudicare è all’ordine del giorno, però rispetto agli anni passati, non c’è più un forte astio e odio nei confronti delle relazioni diverse. Se pensiamo alla famiglia tradizionale ci viene in mente una mamma e un papà coetanei, dei figli, con animali, magari un cane e un gatto. Gli stereotipi esistono ancora anche nel 2022, ma molte celebrità e personaggi famosi hanno dimostrato a tutti i fan che anche la differenza d’età non è una difficoltà nelle relazioni o quantomeno non rappresenta una minaccia per una coppia.

Ma non tutti la pensano così. Le persone comuni non immaginano che due persone possano amarsi lo stesso nonostante la differenza d’età. Le coppie con tanti anni di differenza più comuni vanno dai 30 anni, 25, 20 o lei è più grande di 10 anni. In altri casi, viceversa, lui è più grande di lei. Esiste la differenza di età perfetta in una relazione? Scopriamo la verità.

Cos’è l’age gap?

Il termine, sostanzialmente tradotto in “differenza di età” riguarda proprio le coppie e il tema degli innamorati. La parola potrebbe essere legata sia alle donne che agli uomini. Quando lei è più grande di lui potrebbe essere perché l’uomo cerca una figura materna. Invece, quando lui è più grande di lei, potrebbe voler dire il contrario ovvero la ricerca, da parte di lei, della figura paterna. Ma esiste La verità su quanto conta la differenza di età in una coppia?

In questo ultimo periodo tutto può sembrare una tendenza poiché molti si dichiarano e riescono ad essere loro stessi anche oltre le mura di casa. L’amore, qualsiasi esso sia, non è più un tabù. La cultura è sempre la stessa e ognuno ha le proprie tradizioni: ma cosa vuole davvero la società? La realtà è che esprimere al cento per cento il proprio essere è una forma di felicità. Allora perché una persona deve andare contro ad un sentimento importante come quello dell’amore? Non necessariamente deve avere degli svantaggi non avere la stessa età.

Pro e contro e la verità su quanto conta la differenza di età in una coppia

Al di là delle opinioni non richieste, la gente sparlerà sempre, che tu sia una bella o una brutta persona. Su questo possiamo sicuramente metterci l’anima in pace. Uscendo allo scoperto tutti possono godersi la propria vita senza pensare a nessuno. Detto ciò, questo aspetto potrebbe contare come no, dipende dalla personalità di entrambi i componenti.

Una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica Psychology of Women Quarterly mette in luce dei punti significativi. Nero su bianco c’è scritto che le coppie con una delle due persone con più di 10 anni sono più soddisfatte. Invece, i coetanei si sono dimostrati insoddisfatti. Ecco i pro:

l’uno può insegnare qualcosa all’altro;

capirsi meglio per via delle già maturate esperienze di vita;

la mente aperta aiuta a capirsi di più;

non ci si annoia mai;

più propensione ad un legame solido e duraturo;

migliore gestione dei rapporti poiché chi ha maggiore età comprende l’altra parte.

Mentre i contro potrebbero essere altri, come la diversa maturità o il differente modo di ragionare. Oltre alle esigenze opposte, come anche i punti di vista e il linguaggio Ed ecco, quindi, un’altra domanda: la verità su quanto conta anche questo aspetto nel 2022 rispetto al passato. In realtà, oggi, non ci sono più i pregiudizi di una volta, possiamo “essere” invece che “apparire”. In conclusione, non esiste l’età ideale tra lei e lui in una coppia.

