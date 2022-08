D’estate i capelli sono sottoposti a uno stress maggiore a causa di sole, salsedine, umidità e lavaggi frequenti. Perciò, non è raro ritrovarsi con una chioma piena di doppie punte. Eppure l’idea di tagliarci i capelli non ci piace neanche un po’. Dopo la fatica fatta per farli allungare, perché dovremmo mandare tutto all’aria per colpa di queste fastidiose doppie punte? In effetti, non occorre accorciare la nostra bella chioma. Possiamo eliminare le doppie punte mantenendo i capelli lunghi e folti.

Come prevenire le doppie punte

Le doppie punte si formano per la mancanza di idratazione e nutrimento del capello. Questo succede perché il sebo che produciamo non arriva a nutrire completamente la nostra chioma, talvolta a causa di alcuni comportamenti scorretti e, talvolta, a causa della natura stessa del capello. Il calore eccessivo contribuisce a danneggiare la fibra del capello. Ecco perché sarebbe opportuno utilizzare, prima di phon e piastre, dei termoprotettori per limitare i danni causati dal calore. Molti non sanno che anche le acconciature eccessivamente elaborate possono indebolire i capelli, che tendono a spezzarsi più facilmente. Per prevenire le doppie punte dobbiamo quindi attivarci proteggendo i capelli prima, dopo e durante la piega e fare in modo di non far mancare loro idratazione e nutrimento. Esistono, però, dei rimedi efficaci, che rimuovono le doppie punte senza costringerci a tagliare i capelli.

Come eliminare le doppie punte da sole senza accorciare i capelli

Tra i rimedi contro le doppie punte non possiamo non citare l’hair dusting. Questo metodo arriva dagli Stati Uniti e permette di eliminare solo i capelli danneggiati, preservando la lunghezza del nostro taglio. Possiamo farlo a casa da sole, o chiedere al nostro parrucchiere di fiducia. Il metodo consiste nell’eliminare le doppie punte, che vengono fuori naturalmente dalla chioma liscia e asciutta, passando le forbici verticalmente sui capelli. In questo modo, possiamo ripulirli dalle punte danneggiate. Sicuramente, ci serviranno un po’ di manualità e delle forbici professionali e taglienti.

Abbiamo detto che la piastra è una nemica naturale dei capelli sani e contribuisce alla formazione delle doppie punte. Ma esiste in commercio una piastra studiata apposta per questo scopo. Infatti, invece di lisciare i capelli, rimuove le punte danneggiate, sfoltendo la chioma e rendendola più sana. Questa piastra non è molto economica, ma si può trovare facilmente nei vari e-commerce online.

Fuoco e fiamme o ricostruzione naturale

E se bastasse una candela per eliminare le doppie punte? Esiste una tecnica brasiliana, chiamata velaterapia, che brucia soltanto i capelli rovinati. Bisogna dividere i capelli in piccole ciocche, arrotolarle su se stesse e far scorrere la fiamma della candela su tutta la lunghezza. Questa brucerà le punte che vengono direttamente fuori dalle ciocche arrotolate. Essendo un metodo particolare, sarebbe meglio evitare di provare da soli a casa, ma chiedere aiuto ad un professionista del settore.

Infine, un rimedio decisamente meno rischioso consiste nell’applicare un impacco di henné puro al 100%, senza colorante. L’henné si lega alla cheratina e riempie le squame aperte dei nostri capelli, che risulteranno più lucidi e corposi, attenuando notevolmente l’effetto chioma crespa. Se ci occorre un rimedio per coprire i capelli bianchi in modo naturale, possiamo usare anche l’henné colorato. Con questi rimedi potremmo aver finalmente scoperto come eliminare le doppie punte da sole, senza tagliare i nostri amati capelli.

