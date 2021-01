Si chiama “scarsità” ed è un metodo molto utilizzato in marketing per farci comprare di più di quel che vorremmo. Nel caso si sia ritrovati a fare delle spese eccessive durante i saldi ma non solo, l’origine di queste potrebbe essere proprio questo metodo.

Scopriamo, allora, subito la trappola degli sconti nei supermercati e negozi per farci comprare di più e come evitarla.

I trucchi dei negozi

Durante i saldi, ma non solo, viene utilizzata una tecnica di marketing che ci porta a comprare molto di più di quel che vorremmo.

Esempi di questa tecnica si possono ritrovare ogni giorno in qualsiasi negozio. Succede spesso, infatti, di vedere due tipologie di sconti nei negozi. La prima ci invita a comprare un prodotto scontato e sottolinea che lo sarà solamente per un breve periodo. La seconda fa la stessa cosa, ma ci sottolinea che si tratta degli ultimi prodotti disponibili.

Il fine di questi messaggi è quello di innescare nel compratore sensazioni di eccitazione e ansia allo stesso tempo. Si sta sottolineando, cioè, che vi è un’occasione che non si può assolutamente perdere. Così succede di trovarsi in casa con dei prodotti perfettamente inutili e giustificarsi dicendo “però erano in saldo”. Dietro queste compere vi sta un meccanismo ben conosciuto ed evitabile chiamato “scarsità”.

La scarsità

“Scarsità”, o meglio “scarcity marketing”, nell’originale inglese, si riferisce ad un meccanismo per cui diamo maggiore valore a dei prodotti quando questi scarseggiano.

Ogni essere umano tende, infatti, a collegare il concetto di valore ed utilità a quello di rarità. I gestori di catene di supermercati e negozi lo sanno e giocano su questo elemento per farci comprare di più.

Abbassando il tempo in cui un certo prodotto sarà disponibile, oppure il numero degli stessi, ci portano a credere di essere davanti a degli “affari”. E noi ci ritroviamo a comprare degli oggetti tanto desiderati quanto inutili.

Come evitare, quindi, questo effetto? Il primo metodo da seguire è quello di prepararsi una lista della spesa in casa e seguirla. In questo modo la nostra parte razionale prenderà il sopravvento su quella emozionale. Allo stesso modo, di fronte ad uno sconto, è meglio non acquistare subito il prodotto ma spostarsi e aspettare. Il tempo, infatti, servirà a calmarci e capire se quel prodotto ci serve davvero oppure no.

Detto questo, abbiamo analizzato la trappola degli sconti nei supermercati e negozi per farci comprare di più e come evitarla.