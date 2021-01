L’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti è stata colta da una serie di nuovi record a Wall Street. Nel mese di novembre, l’indice azionario maggiore, l’S&P500, ha guadagnato quasi l’11%. A dicembre è salito del 3,7% e ad oggi il guadagno di gennaio è del 2,6%.

Wall Street ha accolto in modo trionfale il nuovo capo della Casa Bianca. Ma quanto potrà ancora correre la Borsa USA grazie al nuovo presidente Biden? Scopriamolo con questa analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

I presidenti

Cosa farà Wall Street in questo primo anno di presidenza Biden? Potrà continuare a salire? Le premesse ci sono tutte, a partire dal rimbalzo dell’economia USA, dopo il difficile 2020. Ma le Borse sono imprevedibili.

Ci può aiutare una statistica. Possiamo dire quanto ha corso Wall Street nel primo anno di ogni nuovo presidente del nuovo secolo. Prendiamo come analisi l’ultimo ventennio.

I presidenti Usa dal 2000 sono stati 4 compreso Joe Biden. George Bush Junior è stato eletto per due mandati. Barack Obama per due mandati, Trump per un mandato.

George Bush fu eletto a novembre del 2000 e quindi il suo primo anno di presidenza effettiva fu il 2001. Per Barack Obama il primo anno di presidenza è stato il 2009. Per Donald Trump è stato il 2017. In questi anni come si è comportata la Borsa americana? Analizziamo le performance.

L’andamento della Borsa USA nel primo anno dei nuovi presidenti

Nel 2001 l’S&P500 (US500) ha aperto l’anno a 1.320 punti e ha chiuso a 1.148 punti. Quindi, nei primi 12 mesi di presidenza Bush, il mercato azionario ha avuto una performance negativa. Per altro aggravata dall’attacco alle Torri Gemelle.

Nel 2009, primo anno per Obama, l’indice S&P500 ha aperto a 900 punti. A dicembre il listino azionario ha terminato a 1.115 punti. Da ricordare che nel 2008 ci fu la crisi dei subprime con il fallimento di Lehman Brothers e di molte altre banche USA. Comunque, Wall Street nel 2009 ha chiuso in positivo.

Con Donald Trump è andata decisamente meglio. L’indice USA ha aperto l’anno a 2.251 punti e ha chiuso il 2017 a 2.673 punti. Per tutto il primo anno della Presidenza Trump il mercato azionario Usa è salito.

Quanto potrà ancora correre la Borsa USA grazie al nuovo presidente Biden?

Sia per Bush che per Obama, il primo anno della presidenza è cominciato con la Borsa che era già in trend discendente. Nel primo anno di Obama si è ripresa a metà anno e poi ha chiuso con una performance positiva.

All’arrivo di Trump, Wall Street era in fase ascendente da quasi 8 anni. Biden, come Trump, comincia con una Borsa ai massimi storici. Potrebbe essere di buon auspicio.

