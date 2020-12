Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A partire dalla pandemia molte persone hanno iniziato a disinfettare la spesa con la speranza di diminuire il rischio di contagio. Questo processo di disinfettazione potrebbe essere eccessivo secondo le ricerche di alcuni virologi. Capiamo assieme perché disinfettare la spesa è eccessivo secondo gli esperti.

Perché si disinfetta la spesa

Il motivo per cui si disinfetta la spesa nasce da due ragioni principali. Il primo è il flusso continuo di notizie contrastanti che riceviamo tutti quanti i giorni.

Le notizie scientifiche sulla necessità di alcune pratiche, come sanificare le spesa, sono riportate un giorno e smentite il giorno successivo. Questo flusso di notizie ha il potere di renderci ancora più incerti e aumentare la seconda causa che ci porta a disinfettare la spesa: l’ansia.

Il secondo motivo per cui si sanifica la spesa, infatti, è la paura che tutti quanti noi stiamo sperimentando questi giorni. In questa ottica, che un gesto, come il disinfettare la spesa, abbia realmente il potere di proteggerci, o no, poco importa. La reale ragione che ci spinge ad attuare questi gesti non è altro che l’ansia, che spesso e volentieri non è razionale né logica.

Ma proprio questo processo dovrebbe farci scattare un campanello d’allarme. Preoccupazioni non scientifiche possono darci un finto senso di sicurezza al costo di impattare la nostra già scarsa tranquillità mentale durante questa pandemia.

L’ansia fa male quanto il virus

I motivi per cui disinfettare la spesa potrebbero essere eccessivi secondo gli esperti sono collegati alla ricerca scientifica.

Non esistono, cioè, studi conclusivi che dimostrino i tempi di resistenza del virus sulle superfici. Questo significa che non esistono studi conclusivi sulla necessità di disinfettare la spesa.

Al contrario, sono ampiamente studiati gli effetti sulla psiche umana di situazioni di emergenza come questi. Stress e ansia la fanno da padrona e possono portare dei danni seri alla salute.

Per questo motivo gli stessi virologi se, da una parte, raccomandano di seguire le linee guida, dall’altra, ricordano che la salute mentale è importante. Azioni come disinfettare la spesa possono, infatti, renderci la vita impossibile ed avere un cattivo effetto sulla nostra salute sul lungo periodo.

Detto questo, abbiamo capito perché disinfettare la spesa è eccessivo secondo gli esperti.