Siamo entrati in piena estate e in quest’ultima settimana i volumi sono scesi. Cosa attendere da ora in poi? Da questa settimana piano piano si tornerà alla normalità. Dopo ferragosto sono iniziate quasi sempre fasi direzionali, e il 17 agosto scadrà un setup mensile. La tendenza di Wall Street è ribassista ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Quello che conta è la direzione in corso

I nostri studi basati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi confermano che le migliori strategie per analizzare e prevedere i mercati siano quelle basate su elementi predittivi matematici confermati dalla tendenza dei prezzi. Questo significa che analizzare la direzione è l’aspetto più importante che dovrebbe fare chi investe sui mercati azionari. Questa tecnica ha una valenza superiore all’analisi fondamentale. Il motivo è molto semplice: lo studio della macroeconomia e i suoi effetti (ed è dimostrato ampiamente) non sono mai in linea con il market timing ottimale. Si potrebbe arrivare in ritardo rispetto ai prezzi o addirittura “remargli contro”. Quindi attenzione a tutti coloro che ritengono che lo studio dei bilanci e dei dati macroconomici sia l’aspetto fondamentale per guardagnare e vincere sui mercati. Lo scrivente non afferma che se ne può fare a meno, ma ritiene che i grafici tendano a scontare tutto: sia il presente che il futuro. E se sbagliano, cambiano tendenza, accodandosi.

La tendenza di Wall Street è ribassista ma ora c’è un supporto che potrebbe tenere: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione dell’11 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.281,40

Nasdaq C.

13.644,85

S&P500

4.464,05.

La direzione per il momento è sempre al ribasso, anche se venerdì sono state toccate delle linee dinamiche che potrebbero portare a un rimbalzo di qualche giorno. Quali sono i livelli di inversione rialzista?

L’archiviazione del ribasso ci sembra ancora prematura. Possibile rimbalzo di qualche giorno con chiusure di seduta giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.370

Nasdaq C.

13.900

S&P500

4.504.

Gli obiettivi proiettati al ribasso rimangono invariati:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

