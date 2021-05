La mandevilla o dipladenia è una meravigliosa pianta rampicante originaria delle zone tropicali. Molto diffusa e amata per la semplicità di coltivazione e per i suoi stupendi fiori colorati.

Si tratta di una pianta che ama particolarmente i luoghi soleggiati ma che cresce molto bene anche in zone di ombra.

La dipladenia potrà essere coltivata in piena terra in zone dove le temperature non scendono mai al di sotto dei dieci gradi.

In caso contrario meglio preferire il vaso che potrà essere ritirato durante il periodo invernale dal momento che teme molto le basse temperature.

Come le altre piante anche la dipladenia potrà essere moltiplicata per dare vita a molte altre piante. La tecnica utilizzata è quella della talea, per delucidazioni sulle varie tecniche di riproduzione si consiglia questa lettura.

La tecnica infallibile per avere balconi colorati e cascate di fiori meravigliosi a costo zero

Per moltiplicare la dipladenia sarà necessario tagliare un ramo di circa 10/15 centimetri utilizzando delle cesoie disinfettate. Sarà preferibile scegliere dei rami più teneri rispetto a quelli legnosi per facilitare la formazione di radici.

Rispetto ad altre piante lo sviluppo della nuova dipladenia sarà molto rapido, in circa un mese cominceranno a spuntare le nuove radici. Per quanto riguarda il periodo sarà perfetto procedere dalla tarda primavera sino all’inizio della stagione estiva.

Dopo aver tagliato il ramo si consiglia di ripulirlo dalle foglie e, se si vuole, utilizzare un prodotto radicante. Prendere una bottiglia o un sacchetto di plastica e riempirlo di terriccio comune che dovrà essere mantenuto umido.

Posizionare la talea di dipladenia in un luogo luminoso ma senza luce diretta con temperature dai venti ai venticinque gradi.

Una volta spuntate le prime foglie la talea potrà essere rimossa dal contenitore e trasferita in un vaso.

Prendere un vaso con diametro di circa dieci centimetri e trapiantare la nuova dipladenia utilizzando un terriccio ben drenato.

Si consiglia di inserire dell’argilla espansa sul fondo del vaso per diminuire il rischio di ristagni di acqua.

Prima di sistemarla all’esterno coltivarla per un periodo in casa fino a quando non si sarà ambientata al meglio. Ecco, quindi, la tecnica infallibile per avere balconi colorati e cascate di fiori meravigliosi a costo zero.