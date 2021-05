In vista della fusione con Astaldi le azioni Webuild hanno preso il volo (clicca qui per leggere), ma nelle ultime settimane l’euforia si è un po’ affievolita ed è tempo di pensare al futuro. Sintetizzando al massimo, questo è un titolo azionario che potenzialmente potrebbe fare la fortuna di molti investitori.

La società è tra le più sottostimate di Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.3 per l’anno 2021. Inoltre anche il rapporto prezzo/utili mostra una sottovalutazione del 30% circa.

Più prudenti sono gli analisti che hanno un giudizio medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Questo è un titolo azionario che potenzialmente potrebbe fare la fortuna di molti investitori: le indicazioni sul titolo Webuild

Webuild (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 18 maggio in rialzo dello 0,83% rispetto alla seduta precedente a quota 1,832 euro.

Da metà marzo le quotazioni, sul time frame settimanale, si stanno muovendo all’interno del trading range 1,738-1,882 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista di oltre l’80% qualora venga raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 3,345 euro. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1,26 euro.

Sul time frame mensile, invece, fino a quando le quotazioni si manterranno in chiusura mensile sopra il supporto in area 1,755 euro (I obiettivo di prezzo) rimane l’obiettivo massimo in area 3,55 euro, molto simile a quello sul time frame settimanale. In caso contrario, rottura del supporto in chiusura mensile, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1,1 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile