Esiste una pianta in natura che può essere coltivata tutto l’anno perfetta per decorare gli interni di una casa ma anche all’esterno. Molto resistente alle stagioni sia estive che invernali, tranne per le gelate che possono danneggiarla, è una delle piante più ambite da sempre.

Questa straordinaria pianta che in pochi davvero conoscono, cresce forte anche al buio e non avrà mai problemi di insetti o malattie gravi che possono comprometterla. Rara e introvabile se incrocia il nostro cammino, non possiamo lasciarcela sfuggire.

Come arredare gli spazi interni o esterni di un appartamento con una stupefacente pianta perenne

Questa stupefacente pianta è un esemplare unico e straordinario, che può essere coltivato senza particolari attenzioni anche da chi non ha un pollice verde. Scientificamente chiamata Lycopodium Squarrosum è una pianta comunemente chiamata felce, ma non ha nulla a che vedere con questa famiglia.

Chiamata comunemente felce nappa di roccia è una pianta perenne, sempre verde, che rende ogni angolo della casa o del terrazzo unico. La straordinaria bellezza e versatilità sono elementi perfetti per decorare ciotole, brocche colorate con altre piante o anche vasi sospesi che risaltano ancora di più la bellezza della pianta.

Come coltivare la straordinaria pianta che cresce forte e bella anche al buio che in pochi davvero conoscono

La pianta non richiede molte attenzioni. Il terreno perfetto dove potrà essere coltivata dovrà essere ricco di sostanze organiche e leggermente acido, ma anche del comune terriccio può andar bene.

Molto importante sarà tenere costantemente il terreno umido e ben drenato assolutamente senza ristagni d’acqua. Per quanto riguarda l’esposizione questa spettacolare pianta può essere coltivata in zone in penombra o ombra totale. Perfette per quegli angoli della casa dove non vi è molta luce come bagni, nicchie, librerie o altri spazi che possono essere abbelliti con un tocco di verde.