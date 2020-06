La sterlina diretta verso area 1,6 nel cambio col dollaro americano?

Il cambio sterlina dollaro (FX:GBPUSD), restringendo l’orizzonte temporale solo al XXI secolo, ha segnato un massimo in area 2,1 e da quel punto è iniziata una discesa che ha portato le quotazioni a segnare un minimo in area 1,14 a marzo del 2020. Un livello non molto distante dal minimo storico in area 1,04 segnato nel febbraio del 1985.

Dopo tanto soffrire, però, potrebbe essere giunto il momento della riscossa per la sterlina che sta prepotentemente apprezzandosi nei confronti della moneta verde.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista ed è diretta verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,28641. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,32613 (III° obiettivo di prezzo).

La forza della sterlina verrebbe messa in discussione da chiusure giornaliere inferiori a 1,24668. Un pre-allarme si avrebbe con chiusure giornaliere inferiori a 1,26186.

Time frame settimanale

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è diretta verso il I° obiettivo di prezzo in area 1,29604. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 1,45261 (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 1,60803 (III° obiettivo di prezzo).

La forza della sterlina verrebbe messa in discussione da chiusure settimanali inferiori a 1,2. Un pre-allarme si avrebbe con chiusure giornaliere inferiori a 1,23783.

Time frame mensile

La proiezione in corso è ribassista, ma se il mese di giugno chiudesse oggi dovremmo parlare di un’inversione rialzista di lungo periodo.

In attesa che arrivi la chiusura del 30 giugno, quindi, monitorare cosa accade in prossimità di area 1,25959

Approfondimento

