Dopo una forte accelerazione ribassista ad inizio anno e quando tutto sembrava congiurare contro la sterlina e si iniziavano a proiettare forti apprezzamenti del dollaro, la valuta britannica ha dato un forte ed inequivocabile segnale rialzista.

Ora la sterlina continua ad accelerare contro il dollaro e punta ad ambiziosi target. Quindi, cosa attendere nei prossimi mesi? Quali sono gli obiettivi di prezzo, i supporti da monitorare e i livelli da non violare? Oggi andremo a definire una mappa attendibile per mettere il nostro Lettore nella condizione ideale di portare a proprio vantaggio qualsiasi evento possa profilarsi di breve, medio e lungo termine.

Lo scenario è a favore di ulteriori rialzi

Il cambio sterlina dollaro, ha chiuso la giornata di contrattazione del 18 agosto a 1,3253 ed oggi si porta a 1,3186 in ribasso dello 0,37%.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Da inizio anno il cambio ha toccato il massimo a 1,3276 ed il minimo a 1,1411.

Quali sono i livelli da monitorare? Puntare al rafforzamento della sterlina o del dollaro?

La sterlina continua ad accelerare contro il dollaro e punta ad ambiziosi target

La tendenza sul time frame giornaliero, settimanale e mensile è rialzista. La tenuta in chiusura settimanale del livello di 1,3047 ha come obiettivo di breve (1/3 mesi) area 1,36. Quest’ultimo potrebbe rappresentare un livello difficile da superare in poco tempo anche se al momento diversi pattern in corso ed altri in formazione non negano l’potesi di rivedere l’area di 1,4377 nei prossimi 18/24 mesi.

Conclusioni e Strategia sul cambio

Solo una chiusura settimanale seguita poi da una chiusura del mese di febbraio inferiore a 1,3047 farebbe partire uno swing ribassista di breve periodo con obiettivo primo il supporto di 1,2981 e successivo 1,2781 e successivo 1,2350 ca. Al momento a uno scenario ribassista così rappresentato diamo scarse probabilità mantenendo invece elevate probabilità per ulteriori rafforzamento della sterlina.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo la tendenza in corso e i livelli da monitorare.