Sono questi gli spettacolari ed irresistibili dolci natalizi per fare colpo sugli ospiti 

Non tutti conoscono queste deliziose paste originarie di un’antica tradizione del Sud Italia, nello specifico di Napoli. Prendono il nome proprio dal Santuario della Madonna del Divino Amore, dove per l’appunto le monache del convento hanno realizzato per la prima volta questo fantastico dolce.

Una sterzata decisiva per un dopo cena super goloso

Questi spettacolari ed irresistibili dolcetti non sono come i soliti dolci natalizi, ma bensì un vero e proprio capolavoro per far colpo sugli ospiti.

Le paste del Divino Amore sono realizzate con pochi ingredienti e possono essere preparate anche con qualche giorno in anticipo, in quanto si possono conservare per un bel pò.

Ingredienti

500 gr mandorle

200 gr di zucchero semolato

120 gr di arance candite

La buccia grattugiata di un limone

Essenza di mandorla

Bustina di vanillina

2 uova +1 tuorlo

2 cucchiai di confettura di albicocche

Ghiaccia reale per coprire (40 g albume,120 g zucchero al velo, Succo di limone, 2-3 gocce colorante rosso in gel per alimenti)

Confettini sferici argentati per decorare

Preparazione

Iniziare la preparazione partendo dalle mandorle che devono essere tritare con l’aiuto di un mixer finemente insieme allo zucchero. Successivamente aggiungere i cubetti di arancia candita alle mandorle e zucchero e continuare a tritare.

L’impasto ottenuto versarlo in una ciotola e aggiungere l’aroma di mandorla, la buccia grattugiata di un limone, la vanillina ed amalgamare tutto con un cucchiaio. Poi prendere le uova ed aggiungerla una alla volta, incorporandole per bene all’impasto.

Far riposare l’impasto ottenuto almeno per un ora in frigorifero o anche per 12 ore, ricoprendo il contenitore con la pellicola per alimenti. Successivamente prendere l’impasto e dividerlo in tanti pezzi circa 35.

Questi dovranno essere disposti con la forma ovale schiacciata per uno spessore di circa 1 cm, su una teglia foderata da carta da forno ed infornati per circa 15 minuti a 180°C.

Nel frattempo con un pentolino e con poca acqua, riscaldare sul fuoco la confettura d’albicocche e quando i dolci saranno pronti, farli intiepidire e passare la confettura.

Arrivati fin qui, non resta che passare i dolcetti nella glassa reale. Quindi, prendere una pentolino, versare un albume d’uovo, il succo di un limone e lo zucchero e cuocere a bagnomaria. Girare gli ingredienti su fuoco con una frusta e quando si otterrà quel famoso aspetto di bianco latte omogeneo e ben denso, spegnere il fuoco.

Inzuppare il dolcetto nella glassa aiutandoli con uno stuzzicadenti che potrà essere infilato come uno spiedino e rimosso successivamente. Infine aggiungere qualche confetto per decorare.

