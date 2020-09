Con una stangata Poste Italiane ha portato il costo della carta Conto Bancoposta Postepay Evolution a 12 euro. Può apparire una cifra modesta, 1 euro al mese. Ma chi ha scelto questo conto, lo ha fatto proprio per la sua economicità.

Adesso la domanda è: esistono dei prodotti di conto di Poste Italiane che possono essere più convenienti? Il conto corrente classico di Poste Italiane, può essere più conveniente del conto Bancoposta Postepay Evolution. La stangata sulla carta conto Bancoposta delle Poste: ecco come aggirarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Carta conto Postepay Evolution non è un vero e proprio conto corrente

In tempi di lotta al contante e di forti incentivi all’utilizzo della carta digitale, chi non ha un conto corrente si trova spiazzato. E quindi deve trovare una soluzione, possibilmente a costo ridotto, meglio se a zero.

Chi aveva scelto la carta conto Postepay Evolution adesso si ritrova a pagare 12 euro all’anno. Non sarà molto ma sono pur sempre 12 euro in più di alcune carte e anche di molti conti correnti online di altri concorrenti.

Ma supponiamo che un cittadino voglia comunque aprire un conto presso le Poste Italiane. Sia perché si fida di più, sia perché valuta comodo avere un conto presso le Poste.

Non importa il motivo. Ma quasi sicuramente, se prima non aveva un conto corrente, o aveva una carta conto Postepay Evolution, le sue esigenze sono ridotte.

La stangata sulla carta conto Bancoposta delle Poste. Ecco come aggirarla

Probabilmente gli servirà un conto per ricevere pagamenti che altrimenti dall’1 luglio non può piu ricevere. Sicuramente per effettuare pagamenti. Conto Bancoposta può essere la soluzione alternativa ma più conveniente rispetto a Postepay Evolution.

Il conto Bancoposta tradizionale costa 2 euro al mese, ma offre molti più servizi rispetto alla carta conto Postepay. E, se si accredita lo stipendio mensilmente, ecco che conto Bancoposta può essere ridotto a 1 euro mensile.

La stessa cifra di carta conto Postepay Evolution, ma con molte opzioni in più e gratuite. Come accredito dello stipendio, domiciliazioni bollette, prelevamento contanti dagli sportelli ATM Postamat, carta di debito. Non solo, è previsto nel canone l’internet banking, bonifici e postagiro da app e 1 carnet di assegni.

In conclusione

Se avete bisogno di un conto corrente e volete scegliere un prodotto di Poste, allora il conto Bancoposta, batte la carta conto Postepay Evolution. Ma se la scelta di Poste non è obbligatoria, sul mercato trovate molti prodotti più convenienti. Concorrenti che offrono conti correnti online o carte conto con canone e costi di gestione a zero.