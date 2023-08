4 occhiali da sole di marca a prezzi scontati: ecco quali acquistare per fare un vero affare

Se pensi che gli occhiali da sole di marca costino troppo, ti conviene dare un’occhiata agli sconti di questi super brand.

Gli occhiali da sole non sono dei semplici occhiali. Sono un elemento importantissimo del nostro guardaroba, per questioni di diverso genere.

Indossando degli occhiali da sole, sono diverse le funzioni che andiamo a soddisfare. Prima di tutto quella protettiva, la più importante. Indossare gli occhiali da sole giusti, infatti, è importantissimo per proteggere la nostra vista dai raggi solari UVA e UVB. Per l’appunto, la luminosità molto intensa può essere molto nociva per i nostri occhi. I soggetti più a rischio sono anche quelli più deboli, ovvero anziani e bambini, ma anche tutti gli altri sono esposti a dei pericoli.

Per questo motivo, però, è fondamentale che gli occhiali che scegliamo siano muniti di lenti di qualità, che filtrino realmente i raggi solari. Ecco perché, di seguito, abbiamo deciso di parlare di alcuni brand di moda molto noti, che producono occhiali da sole di qualità. Il motivo di tanta attenzione è che, in questo momento, gli occhiali da sole di questi brand sono in costo, e sono un’ottima opportunità d’acquisto. A prezzi inferiori rispetto alla norma, infatti, potremo indossare dei bellissimi occhiali da sole alla moda.

4 occhiali da sole di marca davvero convenienti: scopri i modelli must-have di quest’anno

Partiamo da un colosso della moda, ovvero Miu Miu. Un’elegante nuova collezione offre davvero l’imbarazzo della scelta.

Diversi modelli disponibili, da quelli più sobri a quelli più eccentrici, mirano a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Logo a vista, gli occhiali di Miu Miu non passano inosservati, e variano per forme e colori, come i bellissimi Glimpse, e non solo.

Oltre alla classica gamma di colori neutri, potremo trovare anche occhiali total blu, ma anche rosa, gialli e tanto altro ancora. I prezzi degli occhiali di questo brand possono superare anche i 400 euro, ma ora possiamo trovarli in sconto anche a circa 200 euro. Un prezzo comunque proibitivo, ma il gioco ne vale la candela.

Sconti anche sugli occhiali Guess

Parliamo di un altro colosso della moda noto in tutto il mondo: Guess. Anche quest’azienda leader del settore prevede una linea di occhiali dedicati a donne e uomini.

I prezzi sono sicuramente più contenuti di quelli del brand di cui sopra. Possiamo trovare, infatti, occhiali da sole Guess anche a meno di 100 euro, con prezzi che oscillano tra i 60 e i 70 euro. Se volessimo accaparrarci un modello di punta di quest’anno, potremo scegliere il cat eye. Questo occhiale è, ovviamente, caratterizzato da una montatura allungata verso l’esterno, proprio a forma di occhi di gatto.

Si tratta di un modello iperfemminile, che renderà irresistibile lo sguardo e regalerà stile da vendere. Il prezzo di questo occhiale è di circa 140 euro. Nonostante la cifra possa sembrare elevata, potrebbe trattarsi comunque di un affare considerando che sono occhiali fatti per resistere nel tempo.

Un modello che sarà sempre di moda

Tra i 4 occhiali da sole di marca in sconto che dovremmo avere nel nostro repertorio, non dovrebbero mancare gli aviator di Ray-Ban. Questa volta parliamo di un occhiale che è un vero pezzo di storia e che non passerà mai di moda.

Anche in questo caso i prezzi si aggirano sui 100 euro, ma potremmo trovare occhiali aviator anche a 90 e 80 euro. Questi occhiali staranno bene con ogni stile e abbigliamento, un vero jolly da sfruttare ogni giorno.

Lettura consigliata

È un errore buttare il vassoio dei dolci! Ecco come riciclarlo in casa per risolvere 2 problemi che tutti hanno