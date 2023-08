Patate bollite o al forno: quale piatto fa spendere di più? La risposta 

Che cosa fa spendere di meno in cucina tra un piatto con le patate bollite e al forno? Ci sono delle differenze e se vogliamo stare attenti a come risparmiare, ecco tutte le informazioni utili.

Se si è abituati a cucinare si sa perfettamente che questo comporta tempo, energie fisiche personali, ma anche consumo di energia elettrica e gas. Infatti, in cucina c’è il maggior consumo di energia in una casa e se non si vuole pagare un occhio della testa per ogni bolletta servirà conoscere qualche trucco per risparmiare.

Questo si rende ancora più necessario negli ultimi anni con gli aumenti dei costi delle materie prime. In cucina per preparare da mangiare si spende molto in luce, gas e energia in generale a seconda di cosa si utilizza e di come si utilizza. Però, ci sono delle accortezze da seguire che potrebbero far risparmiare dei soldi.

Ad esempio, tra le patate bollite e le patate al forno quale piatto fa spendere meno in cucina? Non vogliamo dire di preparare sempre e solo cose che richiedono pochi centesimi, ma magari alternando e usando di più le ricette più economiche, ecco che la bolletta può diminuire.

Questo, unite ad altre cose che si possono fare nel resto della casa, può contribuire a risparmiare qualche euro al mese che nel corso di un anno può essere una cifra considerevole. Cerchiamo di capire meglio come cucinare le patate per spendere poco.

Patate bollite o al forno: quale piatto fa spendere di più in cucina?

Le patate probabilmente sono l’alimento più usato in cucina perché è molto versatile e si possono fare mille ricette diverse. Ma quale metodo è il più economico?

Se decidiamo di preparare un contorno di patate al forno, il consumo sarà indicativamente di 0,97 kW/h e corrispondono a 40 centesimi di euro. Invece, se mettiamo le patate in pentola per bollire con l’apposito coperchio ci verrà a costare 0,22 kW/h e 8 centesimi di euro.

È una grande differenza se la sommiamo per tutti i giorni in cui prepariamo patate e per tutti i giorni in un anno. Non c’è dubbio che il metodo più economico sia quello delle patate bollite alla luce di questi dati che comunque rimangono generali in base ad una media.

Attenzione ai dettagli

Se per fare le patate bollite dimenticate di mettere il coperchio o siete soliti non farlo, allora la spesa salirà da 8 centesimi fino a 17 centesimi di euro, più del doppio. Quindi, attenzione a questo dettaglio che può farci risparmiare o spendere parecchio in base alla sua presenza o meno.