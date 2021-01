I biscotti sono sempre un’ottima idea per fare uno snack. Prepararli non è complicato, ma spesso già il solo pensiero di sporcare tutto e tirare fuori il mattarello ci fa desistere. E invece con questa ricetta, mattarello e pirottini possiamo lasciarli nella credenza. La ricetta di questi biscotti è molto semplice. Ma la particolarità è che non richiedono nessun tipo di manualità o esperienza. Tutto quello che ci serve per stenderli sono due cucchiai.

Ingredienti

140 gr di farina 00;

80 gr di fecola di patate;

70 gr di burro;

90 gr di zucchero semolato;

1 uovo grande;

mezzo bicchiere di latte;

mezza bustina di vanillina;

gocce di cioccolato q.b.

Golosi biscotti con gocce di cioccolato veloci da preparare. Procedimento

Se si ha a disposizione una planetaria si può impastare tutto lì. Altrimenti si possono usare tranquillamente delle fruste elettriche. L’ordine per aggiungere gli ingredienti sarà lo stesso. Quindi cominciamo a far fondere il burro. Una volta fuso lo lasciamo raffreddare. Nel mentre versiamo in una ciotola lo zucchero e l’uovo. Cominciare a mescolare finche il composto non sarà diventato molto chiaro. Ora si può aggiungere il burro fuso ormai a temperatura ambiente. Mescolare e aggiungere il latte a filo, con le fruste a bassa velocità.

Ora passiamo agli ingredienti secchi. Uniamo la farina, la fecola e la vanillina. Aggiungiamo il tutto al composto dopo averlo setacciato con un colino per evitare grumi. Continuiamo a mescolare, aiutandoci anche con un cucchiaio di legno quando le fruste fanno un po’ fatica. Non ci resta che aggiungere quante gocce di cioccolato preferiamo e amalgamarle bene al composto. Che avrà una consistenza un po’ appiccicosa. Se dovesse risultare un po’ liquido basta aggiungere un po’ di farina.

Su una teglia foderata con carta forno iniziamo a creare i nostri biscotti. Con due cucchiai creiamo delle quenelle. Per i meno pratici una sorta di polpettina. Si può usare anche il porzionatore per gelato così i biscotti saranno più tondi. Una volta posizionata la pallina sulla teglia non ci resta che schiacciarla leggermente in modo che si cuocia meglio.

È importante distanziare bene i nostri biscotti, altrimenti in forno potrebbero attaccarsi. Inforniamo per 20 minuti in forno preriscaldato a 180° gradi. E i nostri biscotti al cucchiaio sono pronti!

Ed ecco i golosi biscotti con gocce di cioccolato veloci da preparare. Una ricetta veloce e adatta a tutti. Anche per i meno pratici. Non ci resta che sgranocchiare i nostri biscotti, magari sorseggiando una gustosa tisana.