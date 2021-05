La soluzione semplice ed economica per avere una scarpiera capiente e funzionale per una famiglia di 4 persone﻿

Il mercato del design del mobile in Italia è molto sviluppato. Nonostante ciò non si riesce a capire perché un complemento tanto utile e necessario per tutti sia così trascurato dai progettisti. La scarpiera. In qualsiasi versione, risulta sempre essere un mobile brutto, antiestetico e perfino poco funzionale. Eppure in pochi si possono permettere lussuose e capienti cabine armadio complete di tutto perfino dello spazio per le scarpe esposte come in negozio. La maggior parte delle famiglie, deve fare i conti con lo spazio sempre risicato e la grandissima quantità di scarpe che mediamente si posseggono. Una stima, anche ottimistica, parla di 20 paia di scarpe per 4 persone. Dove metterle?

Le scarpiere in commercio sono brutte

Dopo aver girato tutti i negozi di arredamento si è giunti alla conclusione che non c’era nulla di bello? Perché non studiare una soluzione semplice ed economica per avere una scarpiera capiente e funzionale per una famiglia di 4 persone? Se si possiede uno sgabuzzino, anche piccolo, si è già a metà dell’opera!

L’occorrente

Per realizzare questo semplicissimo progetto di fai da te basterà recarsi in una qualsiasi catena di bricolage o dal ferramenta. Con una modica spesa si acquisteranno delle cremagliere a muro con staffe per scaffali e Fischer. Sempre nel negozio sarà possibile acquistare mensole di legno grezze da farsi tagliare a misura del ripiano desiderato. Il progetto è semplice e intuitivo. Si tratterà di fissare all’interno del nostro sgabuzzino le cremagliere e i relativi supporti e alloggiarvi le mensole realizzate. Perché questa tipologia di scaffale?

Perché è possibile modularla a seconda delle esigenze della famiglia che possono cambiare nel tempo. Quando si avrà bisogno di maggiore capienza, basterà aggiungere un ripiano o distanziarli se si ha bisogno di spazio in altezza per gli stivali. Al contrario avvicinarli per le scarpe da tennis. Se la scaffalatura la fissiamo fino in alto, avremo ulteriore spazio da sfruttare, molto più di quello dato da una classica scarpiera. Viceversa, lasciamo spazio a terra, sarà spazio utile per depositare la sacca per lo sport per esempio.

La profondità necessaria per questo tipo di scaffale è di 28 cm. Sarà costato pochissimo, sarà stato facile da realizzare e sarà nascosto da una porta. Questa è la soluzione semplice ed economica per avere una scarpiera capiente e funzionale per una famiglia di 4 persone.