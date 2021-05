Vivere in case piccole si sa, è ormai una necessità. Non tutti possono permettersi di acquistare e mantenere una casa di grandi dimensioni ideali per la famiglia. E quando questa si allarga, è necessario adottare alcune strategie per ottimizzare gli spazi e rendere gli ambienti multifunzionali. Ecco alcune insospettabili soluzioni per rendere più funzionali i mobili di casa soprattutto quando si vive in pochi metri quadrati.

La cucina

Spesso è piccola, e si ha bisogno di ottimizzare lo spazio per la moltitudine di accessori che si possiedono.

Le tazze per la colazione, per esempio, occupano molto spazio, perché non metterle in un cassetto, dato che questi sono spesso mal sfruttati?

Acquistare i ripiani divisori. Con questi sarà possibile creare due livelli all’interno degli armadietti. Bicchieri, conserve e scatolette occuperanno la metà dello spazio.

Padelle di alluminio o rame e tortiere per dolci, sarebbe molto bello esporle appese ad un chiodo e usarle come decorazioni da parete.

Far installare il foro d’uscita per i cavi elettrici nei mobili per poter collocare il microonde così da liberare il piano di lavoro.

Portaspezie magnetici da attaccare al frigorifero. Molto decorativi.

Inoltre le colonne dispensa possono trasformarsi in veri e propri sgabuzzini. Basterà farlo presente al mobiliere che non collocherà il ripiano centrale. In questo modo sarà possibile conservare scope, aspirapolvere e tutto ciò che non troverebbe altra collocazione in casa.

Nelle stanze da letto

La cabina angolare è spesso luogo di disordine. Liberandosi del superfluo, sarà possibile installare un piano di lavoro su cui appoggiare il pc e piccoli comodini in cui conservare la cancelleria. Ecco un perfetto ufficio a scomparsa.

Chi dice che dentro il letto contenitore si debba mettere esclusivamente la biancheria? È il luogo perfetto per conservare le sedie pieghevoli in caso di ospiti!

Il salotto

I mobili porta tv moderni sono spesso bassi e poco funzionali. Perché non utilizzare una classica credenza? Questa sta ritornando in auge proprio perché soddisfa in pieno le esigenze di spazio. Cassetti, sportelli e ripiani, offrono la possibilità di conservare una grande quantità di oggetti. Ecco alcune insospettabili soluzioni per rendere più funzionali i mobili di casa soprattutto quando si vive in pochi metri quadrati.