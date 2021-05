Le lumache sono devastanti per i nostri orti e giardini. Sembra incredibile ma è proprio così.

Sono tanto piccole quanto pericolose. Quando le piante germogliano, le lumache arrivano in agguato e si cibano delle parti più tenere. Fiori, germogli, piccole piante e verdure a foglia sono l’obiettivo preferito di questi piccoli animali davvero disastrosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco perché è importante proteggere i nostri orti e giardini da questa minaccia.

La soluzione immediata a cui si potrebbe pensare sono gli insetticidi. Il problema è che questi prodotti chimici sono altamente dannosi e inquinanti per l’ambiente, ma sono anche molto pericolosi per la nostra salute e per quella dei nostri cari.

Per questo motivo, in questo articolo, consiglieremo un metodo del tutto naturale ma davvero molto efficace. La soluzione infallibile per eliminare una volta per tutte le lumache dai nostri orti e giardini è questo metodo economico e naturale al 100%. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Insaziabili predatori

È incredibile da pensare, ma le lumache sono capaci di divorare letteralmente le nostre piante. È facile riconoscerne il passaggio. Se notiamo una striscia di bava sulle nostre piante, oppure dei morsi anche piuttosto grossi sulle foglie, possiamo essere quasi certi che sia colpa di questi animali.

Detto questo, capiamo come bisogna attrezzarsi per liberarci una volta per tutte di questa minaccia.

Attenzione, il metodo che utilizzeremo non ucciderà le lumache. Questa, infatti, sarebbe evidentemente una pratica crudele e ingiusta. Ecco perché, con il nostro metodo, ci limiteremo ad allontanarle.

Un ingrediente segreto

Incredibile ma vero, le lumache non sopportano l’odore di alcune piante. Per questo motivo, dovremo puntare proprio su queste piante per allontanare questi piccoli animali dai nostri giardini.

Tra queste piante, troviamo l’ortica. È un vero e proprio repellente naturale per le lumache.

Basterà far crescere l’ortica ai bordi del nostro orto o giardino, o tra una fila di verdura e l’altra. Le lumache staranno lontane e le nostre coltivazioni saranno al sicuro. Ed ecco che la soluzione infallibile per eliminare una volta per tutte le lumache dai nostri orti e giardini è questo metodo economico e naturale al 100%.

Approfondimento

Il portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo