Mentre stiamo studiando, leggendo o pranzando ci possiamo accorgere di uno spiacevole traballamento del nostro tavolo preferito. Magari stiamo mangiando il nostro piatto preferito di spaghetti e questo traballamento ci fa sporcare i nostri vestiti. Per non parlare dei casi più gravi in cui, addirittura, ci possiamo versare addosso dell’acqua o, peggio ancora, del vino o dell’olio.

Abbiamo provato a mettere qualsiasi toppa: pezzi di carta, libri o stoffe. Ma nulla. Il tavolo della nostra cucina, o del nostro soggiorno, continua a fare i capricci e a traballare. Ci possiamo disperare, ma forse abbiamo la soluzione davanti agli occhi.

Ecco la soluzione definitiva per non avere mai più un tavolo che cigola.

Comprare un tavolo nuovo

Il caro Saint-Exupéry ci ha dato quel consiglio sull’evidenza che in pochi di noi hanno davvero recepito. Forse è proprio l’ora di dire addio al caro amato tavolo, a quella parte di casa che ci faceva sentire bene. Proprio così, bisogna cambiare tavolo.

Ad un certo punto, anche se siamo persone che danno giustamente il valore alle cose e ai soldi, bisogna investire se vogliamo avere dei benefici. In particolare, il nuovo tavolo sarebbe meglio se non fosse né di plastica né di legno.

La soluzione definitiva

I tavoli fatti esclusivamente di plastica sono, almeno generalmente, di bassa qualità e, quindi, risolverebbero per troppo poco tempo il cigolio. Rischieremmo, infatti, di dover affrontare gli stessi problemi dopo solo qualche settimana.

Per quanto riguarda i tavoli di legno, invece, il problema è relativo alla composizione fisica dello stesso. Certo, il tavolo di legno rende una casa più signorile ed elegante, ma attenzione all’umidità e al calore. Se viviamo in appartamenti umidi, o con frequenti sbalzi di temperatura, il legno ne risente e si deforma. Anche impercettibilmente, ma si deforma, e ricomincia a cigolare.

Quindi, cambiare tavolo ma non comprarlo né di legno né di plastica. Ecco la soluzione definitiva per non avere mai più un tavolo che cigola.