La bagna cauda è un piatto tipico della cucina piemontese. Le sue radici sono antiche e la ricetta originale richiede davvero pochissimi ingredienti: aglio, acciughe e olio. Questi elementi creano una salsa in cui vanno immerse le verdure di stagione, cotte o crude. Il sapore forte dell’aglio e delle acciughe enfatizzano quello delle verdure, in un vero e proprio godimento culinario. Si tratta di una salsa calda poiché viene posta in un apposito contenitore chiamato “fojot”. La bagna cauda si deposita sul piattino superiore, mentre al di sotto di esso viene posta una candela per mantenere la salsa calda.

Per quanto sia assolutamente squisita (provare per credere), questo piatto potrebbe non essere apprezzato da tutti per i suoi sapori particolarmente forti. La grande quantità di aglio infatti potrebbe disturbare qualcuno per l’alito cattivo che ne deriva. Esistono perciò delle varianti che fanno al caso nostro. Ecco come preparare la bagna cauda senza aglio.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per la bagna cauda senza aglio per 4 persone sono:

160gr di tompinambur;

160gr di acciughe sotto sale;

1 bicchiere abbondante di latte;

1 bicchiere di olio extravergine di oliva;

30gr di burro.

Per quanto riguarda le verdure da immergere la scelta è davvero varia. Peperoni sia crudi sia cotti al forno, cardi, tompinambur, cipolle cotte, cipollotto, barbabietole, patate lesse, coste di sedano e insalata belga.

Preparazione della bagna cauda senza aglio

Con un pelapatate o un coltello sbucciare i tompinambur. Tagliare quindi a cubetti e far bollire in acqua calda per 15 minuti. Scolarli, versare il latte in un pentolino e unire i topinambur; cuocere assieme a fuoco molto basso per 10 minuti. Il latte non deve bollire. Con un mixer frullare il tutto fino ad ottenere una crema.

Mettere a bagno le acciughe in acqua per 20 minuti, cambiando l’acqua tre volte per eliminare bene il sale. Asciugarle quindi bene con della carta assorbente.

In un padellino far sfrigolare a fuoco molto basso il burro, unire quindi le acciughe. Con un cucchiaio di legno girare il tutto facendo sciogliere le acciughe nel burro. Dopo aver ottenuto una pasta, aggiungere sia la crema di topinambur sia l’olio. Quando il contenuto inizia a sobbollire, far cuocere per circa 10 minuti mantenendo il fuoco sempre molto basso.

La bagna cauda senza aglio è pronta! Versare poco per volta la salsa nei fojot dei nostri ospiti, o in assenza di questi in una scodellina. Non resta che immergere le verdure e godersi il sapore incredibile di questa ricetta.